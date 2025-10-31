خبير سياحي يطالب بتسجيل المتحف المصري الكبير في موسوعة جينيس

أكد الخبير السياحي الدكتور وائل زعير أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو حدث القرن بالنسبة للسياحة العالمية وهو حدث تاريخي طال إنتظاره.

المتحف المصري الكبير

قال زعير في تصريحات له ، أن المتحف يمثل أكبر متحف في العالم لحضارة واحده ويجب علي الدوله المصريه أن تسعي إلي تسجيل هذا الحدث في موسوعه جينيس ريكورد للأرقام القياسيه سواء من حيث المساحه او عدد القطع المعروضه.

أشار الخبير السياحى، إلي أن عدد القطع الأثرية تصل إلي مائه ألف قطعه أثريه كما يساهم افتتاح المتحف المصري الكبير في الترويج للسياحه المصريه عامه والسياحه الثقافيه والأثرية بشكل خاص.

طالب جميع صناع السياحة في مصر استغلال الحدث الاستغلال الأمثل لوضع مصر في المكانة التي تستحقها علي خريطه السياحة العالمية.