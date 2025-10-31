الدويري: سهلنا سفر الجعبري وأبو شمالة والعطار للحج بعد الإفراج عنهم

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن القيادي أحمد الجعبري زار مصر بعد الإفراج عنه وأوضح أنه يشعر بخطر محدق عند عودته إلى غزة، مؤكدًا: "أنا ميت ميت".

وأضاف الدويري خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" تقديم الكاتب الصحفي سمير عمر على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجعبري طلب من مصر تسهيل أداء مناسك الحج بعد الإفراج عنه، وهو الطلب الذي تم تنفيذه بالفعل.

رحلة الحج مع أبو شمالة والعطار

وأشار الدويري إلى أن مصر سهلت سفر الجعبري مع محمد أبو شمالة ورائد العطار، رغم كونهم مطلوبين من إسرائيل بسبب ضلوعهم في قضية اختطاف شاليط، لافتًا إلى أنهم عادوا من الحج بأمان، وجلبوا هدايا من ماء زمزم وأداءوا السبحة بعد الحج.

وأضاف الدويري أن الجعبري صرح له صراحة أنه لن يلتقيه مجددًا، مؤكدًا حرص مصر على تسهيل هذه الرحلة الإنسانية رغم الظروف الأمنية المعقدة.

اغتيالات لاحقة بعد الإفراج

وتابع الدويري أن بعد عام تقريبًا من الإفراج عن شاليط، تم استهداف سيارة الجعبري بالقصف، وفي عام 2014 اغتيل كل من محمد أبو شمالة ورائد العطار في منزل واحد بغزة، حيث كانا من قيادات حماس بلواء رفح.

وأشار الدويري إلى أن هذه الاغتيالات تواصلت لاحقًا، حيث تم اغتيال بعض الأسرى المفرج عنهم واعتقال آخرين في غزة والضفة، موضحًا أن التوتر الأمني استمر حتى بعد تنفيذ صفقة شاليط.