صبرة: المتحف الكبير يجسد عبقرية المصري القديم والقدرة على البناء والإبداع

أكد أحمد إسماعيل صبرة، عضو اتحاد الصناعات المصرية ورئيس جمعية المستثمرين بمدينة جمصة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثًا عالميًا بكل المقاييس ورسالة حضارية جديدة من مصر إلى الإنسانية جمعاء، مشيرًا إلى أنه يجسد رحلة وطن استطاع أن يربط بين عظمة الماضي وإبداع الحاضر ورؤية المستقبل.

وأوضح صبرة أن هذا الصرح العظيم لا يمثل مجرد متحف لعرض القطع الأثرية، بل هو مشروع وطني متكامل يعكس مدى الوعي والقدرة لدى الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات العملاقة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مؤكدًا أن مصر بهذا الإنجاز تضع نفسها في صدارة الدول التي تمتلك تراثًا عريقًا وحاضرًا حديثًا يليق بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

وأضاف أن المتحف الكبير سيكون وجهة ثقافية وسياحية استثنائية، وسيساهم في تنشيط الحركة السياحية العالمية إلى مصر، ما يعزز من دور السياحة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ويؤكد نجاح القيادة السياسية في توظيف التراث المصري كقوة ناعمة تدعم الاقتصاد وتبني الانطباع الإيجابي عن مصر في الخارج.

وأشار إلى أن هذا المشروع يجسد قدرة المصريين على البناء والإبداع رغم التحديات، ويبرهن على أن مصر قادرة على تحقيق المستحيل حين تتوافر الرؤية والإرادة، لافتًا إلى أن المتحف يمثل أيضًا منصة تعليمية وثقافية للأجيال القادمة، ومصدر إلهام للشباب ليؤمنوا بقدرتهم على صناعة المستقبل.

واكد صبرةعلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو رسالة فخر واعتزاز لكل مصري، ودعوة للعالم كله ليشاهد كيف تستلهم مصر من تاريخها العريق طاقتها للبناء، وكيف تمضي بثقة نحو المستقبل حاملة راية الحضارة والإنسانية