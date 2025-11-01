يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 1-11-2025
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 58 إلى 62 جنيه للكيلو
البلطي المتوسط: من 54 إلى 56 جنيه للكيلو
المكرونة السويسي: من 85 إلى 145 جنيه للكيلو
السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو
الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو
الجمبري الجامبو: من 870 إلى 970 جنيه للكيلو
جمبري النوع الأول: من 740 إلى 840 جنيه للكيلو
جمبري النوع الثاني: من 600 إلى 700 جنيه للكيلو
البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو
فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو
قشر البياض: من 190 إلى 310 جنيه للكيلو
المكرونة السويسي: من 85 إلي 145 جنيه للكيلو