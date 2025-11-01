يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 1-11-2025

سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 58 إلى 62 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 54 إلى 56 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 85 إلى 145 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 870 إلى 970 جنيه للكيلو

أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير متى بشاي: المتحف المصري الكبير بوابة لجذب 5 ملايين سائح سنوياً وعوائد تتجاوز 600 مليون دولار

جمبري النوع الأول: من 740 إلى 840 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 600 إلى 700 جنيه للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 190 إلى 310 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 85 إلي 145 جنيه للكيلو