البيطريين عن المتحف الكبير: صرح حضاري يليق بعظمة مصر وتاريخها العريق

تقدم مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن النقيب العام، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، المقرر له، اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، في احتفالية عالمية بحضور عدد من قادة وملوك ورؤساء العالم على أرض مصر، مهد الحضارة الإنسانية.

وأكد الدكتور مجدى حسن، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد إنجازا وطنيا وحضاريا غير مسبوق، يعكس رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحويل التراث المصري إلى قوة ناعمة فاعلة تسهم في تعزيز مكانة مصر الثقافية والسياحية على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في عرض وتوثيق التاريخ المصري القديم بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية.

وأوضح أن المتحف، بما يضمه من آلاف القطع الأثرية النادرة، سيكون منارة ثقافية وعلمية وسياحية، ومقصدا للباحثين والزوار من مختلف دول العالم، بما يعزز من الدور الريادي لمصر في حفظ التراث الإنساني.

وأضاف الدكتور مجدي حسن، أن هذا الافتتاح يأتي تتويجا لجهود الدولة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى تعيد لمصر مكانتها المستحقة على خريطة العالم، وتفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الوطني من خلال دعم السياحة وتشغيل الشباب وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير هو رسالة سلام وإنسانية من أرض مصر إلى العالم، تؤكد أن هذا الوطن، بتاريخ حضارته وعمق جذوره، ماض في طريق البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.