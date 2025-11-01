نقابة النقل والمواصلات: المتحف المصري الكبير شاهد على عبقرية المصريين

أشاد محمد أبو العباس نوفل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، ونائب رئيس شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك، بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه حدث حضاري استثنائي يجسد عبقرية المصريين وقدرتهم على الإبداع والبناء، ويعكس رؤية القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ الهوية الوطنية وبناء الجمهورية الجديدة على أسس من الأصالة والحداثة.

وقال "أبو العباس"، إن المتحف المصري الكبير لا يمثل مجرد صرح أثري، بل يعد مركزًا عالميًا للحضارة والمعرفة يعيد تقديم مصر إلى العالم في أبهى صورها، ويرسخ مكانتها كـ منارة ثقافية وإنسانية تشع بالنور من أرض الكنانة إلى شعوب الأرض كافة.

وأضاف أن هذا الإنجاز العملاق يجسد إرادة الدولة المصرية في صون تراثها العظيم وتقديمه بروح العصر، ويعكس حجم الجهد والتخطيط والإدارة المحترفة التي أشرفت على تنفيذ أحد أضخم المشروعات الثقافية في العالم.

وأكد رئيس النقابة العامة أن عمال النقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها وهم جزء أصيل من منظومة التنمية الوطنية، يفتخرون بهذا الإنجاز التاريخي الذي سيساهم في تعزيز حركة السياحة والنقل السياحي ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ما تحقق برهان على وعي القيادة وإخلاص أبناء الوطن في العمل والبناء.

واختتم "أبو العباس" تصريحه قائلاً إن "افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد تتويجًا لمسيرة الجمهورية الجديدة التي أعادت صياغة العلاقة بين الماضي المجيد والحاضر المشرق، لتعلن للعالم أن مصر لا تصنع التاريخ فحسب، بل تحفظه وتصونه وتقدمه للأجيال القادمة بكل فخر واعتزاز".