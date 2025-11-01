قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

سجود التلاوة.. اعرف حكمه ودعاءه وهل يشترط لصحته الطهارة

سجود التلاوة
سجود التلاوة
شيماء جمال

كشف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك معلومات عن سجود التلاوة.

حكم سجود التلاوة
وأوضح أن سجود التلاوة سنة مؤكدة على الراجح المفتى به

هل يشترط لصحته سجود التلاوة الطهارة
 

  • وبين انه يشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة.
  • وعند عدم استطاعة السجود أو عدم الطهارة يقال سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم

دعاء سجود التلاوة
سبحان ربي الأعلى "ثلاثا"، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لى بها عندك أجرا، وامح عنى بها وزرا، واجعلها لى عندك ذخرا، وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود - عليه السلام.

كيفية سجدة التلاوة

قالت دار الإفتاء المصرية إن سجود التلاوة هو السجود الذي يسجده المسلم عند قراءة آية بها سجدة إن كان في الصلاة أو خارجها.

وأشارت إلى أنه سمّي بذلك لأنه سجودٌ خاصٌّ بتلاوة القرآن شُرع فعله عند الوصول إلى موضع السجدة أثناء تلاوة القرآن.

ونوهت ان سجود التلاوة كأي سجودٍ يكون فيه ذكرٌ ودعاء، فيستحبَُ أن يُقال فيه ما يُقال في السجود في الصلاة المفروضة.

ونوهت ان سجدة التلاوة هي سجدة واحدة كأيِّ سجدة في الصلاة، فإذا كان القارئ يقرأ وهو قائم فعليه أن يجلس جلسة التشهد ثم يسجد سجود التلاوة ثم يرفع منه، أما لو كان يقرأ وهو جالس فإنه لا يقوم ولا يقف بل يسجد في مكانه، وفي كل الأحوال يجب أن تكون السجدة في اتجاه القبلة.

وأوضحت أن سجود التلاوة عند مواضعه من القرآن الكريم سنة مؤكدة في حق القارئ والسامع؛ فيثاب فاعله ولا يؤاخذ تاركه، ويشترط له أن يكون الساجد على وضوء، وهناك توسعة في الذكر باللسان لمن لم يتمكن من السجود؛ بأن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

وذكرت أن الله عزَّ وجلَّ قد شرع سجود التلاوة إظهارًا لتمام العبودية له سبحانه؛ وذلك حال تلاوة المسلم أو استماعه لآية من الآيات الداعية في معناها إلى السجود لله تعالى، وهو في حق التالي للقرآن الكريم آكد منه في حق المستمع له.

هل يجب التسليم بعد القيام من سجود التلاوة

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى: نعم على الشخص إذا سجد للتلاوة أن يجلس من السجود ويسلم.

كيفية سجود التلاوة في المواصلات؟

ماذا افعل اذا جاءت سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن في المواصلات هل اسجد أم يجوز تركها؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية فى إجابته عن السؤال: اذا كان الإنسان في مكان لا يستطيع فيه السجود فلا مانع من تركه لأنه سنة من فعل اخذ الثواب ومن تركه لا يأثم ولا عليه شيء. فجمهور أهل العلم يرون أن سجود التلاوة مستحب، أي لا إثم في تركه.

ونوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك سجود التلاوة حتى لا تكون فريضة على المسلمين .

وبين أن هناك ذكرا يقال بدلا من سجود التلاوة حتى ولو كنت تقرأ في مكان تستطيع فيه السجود او متوضئا وهو " سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إلَهَ إلا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ" .

ولفت إلى أن سجود التلاوة سنة مؤكدة في الصلاة وغير الصلاة ، وأنه لا حرج في ترك السجود مع إكمال التلاوة، وعدم التوقف إذا كان الشخص في مكان لا يستطيع فيه السجود للتلاوة، كوسيلة المواصلات مثلا. 

سجود التلاوة
هل يجب التسليم بعد القيام من سجود التلاوة كيفية سجود التلاوة في المواصلات كيفية سجدة التلاوة سجدة التلاوة دعاء سجود التلاوة حكم سجود التلاوة

