محمود عبد العظيم قائد منتخب مصر للساق الواحدة يجدد عقده مع طرابزون سبور

جدد محمود عبد العظيم، لاعب نادي طرابزون سبور التركي وقائد منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة، تعاقده مع النادي لمدة عام جديد قابل للتجديد، بعد موسم مميز قدم خلاله مستويات لافتة.

وكان عبد العظيم قد انضم إلى طرابزون الموسم الماضي قادمًا من نادي قيصري ميلجازي، ونجح في قيادة فريقه لتحقيق برونزية الدوري التركي، ويسعى هذا الموسم للتتويج باللقب بعد الأداء البطولي الذي قدمه خلال منافسات الموسم الماضي.

وتُعد تجربة عبد العظيم من أنجح تجارب الاحتراف المصرية في الدوري التركي لكرة القدم للساق الواحدة، خاصة مع استعداد المنتخب الوطني للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة العالم التي تستضيفها كوستاريكا مطلع عام 2026.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم للساق الواحدة مواعيد انطلاق البطولة العالمية التاريخية، والتي يشارك فيها منتخب مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلاله المركز السابع في بطولة إفريقيا التي استضافتها مصر العام الماضي، ما منحه بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

وشهدت البطولة الإفريقية التي أُقيمت في مصر مشاركة 13 دولة، وهي: جامبيا، السنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا، إلى جانب مصر المستضيفة.