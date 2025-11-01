ألمانيا والأردن تؤكدان ضرورة تفويض أممي لقوة الاستقرار في غزة

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان وودبول ونظيره الأردني أيمن الصفدي على أهمية أن تحصل قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة على تفويض من الأمم المتحدة قبل مباشرة مهامها.



وجاء ذلك في بيان مشترك صدر في البحرين، حيث قال الصفدي: "نتفق جميعًا على أنه لكي تؤدي القوة مهمتها بفعالية، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي". وأضاف وودبول: "من الضروري أن تكون هناك وضوح حول التفويض، خصوصًا للدول التي سترسل قواتها إلى غزة، بما في ذلك ألمانيا".



وأكد الوزيران أن التفويض الدولي يمثل الضمانة الأساسية لنجاح مهمة القوة وحماية المدنيين في المنطقة.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور منير البرش مدير الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة التقطير في القطاع في دخول المساعدات والإمدادات.

وأضاف البرش في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية رغم الحاجة الماسة لها.

وأوضح مدير صحة غزة "نواجه كارثة غير مسبوقة لإصرار الاحتلال على منع دخول الدواء والمستلزمات الطبية"، مؤكدا أن

الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخول أدوية منقذة للحياة كأدوية العمليات والطوارئ، أو المكملات الغذائية الخاصة بالأطفال.