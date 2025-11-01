قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير .. سعر الذهب مساء اليوم السبت 1-11-2025
بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تحصد 9 ميداليات في ختام اليوم الأول من منافسات البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك

التجديف
التجديف
محمد سمير

حصل المنتخب المصري للتجديف على 9 ميداليات متنوعة مع نهاية منافسات اليوم الأول من البطولة الإفريقية السابعة عشرة للتجديف الكلاسيك بمدينة بريتوريا، أيضا للناشئين وتحت 23 سنة والعمومي والمقامة على مدار يومي 1 و2 نوفمبر الجاري.

وحصد الفراعنة على 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية حيث فاز عمر حسام الدين، لاعب المنتخب المصري للتجديف على المركز الأول والميدالية الذهبية فى نهائى سباق فردي سكيف خفيف الوزن تحت 23 سنة رجال، كما فاز زياد سلامة وزياد فرج بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق نهائي زوجي مزدوج تحت ٢٣ سنة خفيف الوزن كما حصل أحمد العتيق وعبد الخالق البنا ومحمد الحسيني وعلى علاء على المركز الأول والميدالية الذهبية فى نهائى سباق رباعي عمومي رجال.

وجاءت الميداليات الفضية من نصيب عمر القماطي وعمر حسام الدين على المركز الثاني والميدالية الفضية فى سباق زوجي مزدوج تحت 23 سنة رجال وحصلت غادة ندا على المركز الثاني والميدالية الفضية فى نهائى سباق فردي سكيف عمومي سيدات وعبد الخالق البنا على المركز الثاني والميدالية الفضية فى نهائى سباق فردي عمومي رجال.

كما حصلت مريم عوض الله وحبيبة علي على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى نهائى سباق زوجى مزدوج ناشئات، كما حصلت هنا السبكي ومريم عوض الله  على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى نهائى سباق زوجي مزدوج تحت ٢٣ سنة سيدات وحصلت مريم همام على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق فردي خفيف الوزن سيدات.

تضم بعثة المنتخب المصري كلا من مصطفى العطار عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، ومجدي عفيفي إداري البعثة، ومحمود عبد الحليم المدرب العام، وعادل بدر مدرب المنتخب، ومحمد فخري مدرب اللياقة والأحمال.

فيما ضمت قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك 16 لاعب ولاعبة كالتالي: عبد الخالق البنا، عمر حسام الدين، عمر القماطي، زياد سلامة، زياد فرج، أحمد العتيق، علي علاء، محمد الحسيني، ياسين القماطي، إبراهيم محمود، غادة ندا، هنا السبكي، مريم عوض الله، حبيبة علي، مريم همام، سلمى صفوان.

المنتخب المصري للتجديف البطولة الإفريقية تجديف الكلاسيك بريتوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

مصطفي عبده

جاله عرض كبير .. مصطفي عبده يحذر إدارة الأهلي من رحيل نجم الفريق

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة

وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها الكندية لبحث تعزيز التعاون ودعم أولويات العمل المناخي العالمي

عمرو ثروت

عمرو ثروت: افتتاح المتحف الكبير لحظة فخر لكل مصري تؤكد ريادة الدولة الثقافية

أرشيفية

عظمة الماضي وطموح المستقبل.. أطباء القاهرة عن المتحف المصري الكبير

بالصور

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

لكزس
لكزس
لكزس

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

فيديو

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد