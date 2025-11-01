مصر تحصد 9 ميداليات في ختام اليوم الأول من منافسات البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك

حصل المنتخب المصري للتجديف على 9 ميداليات متنوعة مع نهاية منافسات اليوم الأول من البطولة الإفريقية السابعة عشرة للتجديف الكلاسيك بمدينة بريتوريا، أيضا للناشئين وتحت 23 سنة والعمومي والمقامة على مدار يومي 1 و2 نوفمبر الجاري.

وحصد الفراعنة على 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية حيث فاز عمر حسام الدين، لاعب المنتخب المصري للتجديف على المركز الأول والميدالية الذهبية فى نهائى سباق فردي سكيف خفيف الوزن تحت 23 سنة رجال، كما فاز زياد سلامة وزياد فرج بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق نهائي زوجي مزدوج تحت ٢٣ سنة خفيف الوزن كما حصل أحمد العتيق وعبد الخالق البنا ومحمد الحسيني وعلى علاء على المركز الأول والميدالية الذهبية فى نهائى سباق رباعي عمومي رجال.

وجاءت الميداليات الفضية من نصيب عمر القماطي وعمر حسام الدين على المركز الثاني والميدالية الفضية فى سباق زوجي مزدوج تحت 23 سنة رجال وحصلت غادة ندا على المركز الثاني والميدالية الفضية فى نهائى سباق فردي سكيف عمومي سيدات وعبد الخالق البنا على المركز الثاني والميدالية الفضية فى نهائى سباق فردي عمومي رجال.

كما حصلت مريم عوض الله وحبيبة علي على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى نهائى سباق زوجى مزدوج ناشئات، كما حصلت هنا السبكي ومريم عوض الله على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى نهائى سباق زوجي مزدوج تحت ٢٣ سنة سيدات وحصلت مريم همام على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق فردي خفيف الوزن سيدات.

تضم بعثة المنتخب المصري كلا من مصطفى العطار عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، ومجدي عفيفي إداري البعثة، ومحمود عبد الحليم المدرب العام، وعادل بدر مدرب المنتخب، ومحمد فخري مدرب اللياقة والأحمال.

فيما ضمت قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك 16 لاعب ولاعبة كالتالي: عبد الخالق البنا، عمر حسام الدين، عمر القماطي، زياد سلامة، زياد فرج، أحمد العتيق، علي علاء، محمد الحسيني، ياسين القماطي، إبراهيم محمود، غادة ندا، هنا السبكي، مريم عوض الله، حبيبة علي، مريم همام، سلمى صفوان.