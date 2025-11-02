هل ذكر التصرفات السيئة لشخص من الغيبة والنميمة المحرمة؟.. أمين الفتوى يجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك جاء فيه: "هل من الغيبة ذكر الأشخاص بصفاتهم وأعمالهم السيئة؟"

وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "نعم، ذكر الأشخاص بصفاتهم وأعمالهم السيئة يعد من الغيبة، وهي محرم شرعًا."

وأوضح في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناة يوتيوب الرسمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في تعريفه للغيبة بقوله: "الغِيبة ذكرك أخاك بما يكره".

وأشار أمين الفتوى إلى أنه على الرغم من تحريمه، فإن هناك استثناءات لبعض الحالات التي لا تعد غيبة، مثل: "الحديث عن شخص بهدف التحذير منه، أو لرفع شكوى إلى شخص ذو سلطة ليأخذ لي حقي، أو عندما أستفتي في أمره." ، أما الحديث عنه بصفات تسيء إليه في غيبته، فهذا يعد غيبة محرمة.



وأوضحت دار الإفتاء أن الغيبة والنميمة من الكبائر التي تتطلب التوبة النصوحة.

وأكدت أن التوبة من المعاصي واجبة شرعًا بإجماع الفقهاء، حيث أن الله عز وجل يغفر الذنوب المتعلقة بحقه، لكنه لا يغفر الذنوب التي تتعلق بحقوق العباد إلا بعد التحلل من تلك المظالم.

وفيما يخص التوبة من الغيبة، بينت دار الإفتاء أن الشروط التي يجب توافرها في التوبة الصادقة هي: الندم على ما تم ارتكابه، الإقلاع عن الغيبة، الإخلاص في التوبة، والعزم على عدم العودة إلى هذا الفعل مستقبلاً، وأضافت أن الاستغفار والدعاء للمغتاب يعدان من أفضل وسائل التوبة.

كيفية التوبة من الغيبة والنميمة

أوضحت دار الإفتاء أنه يجب على المسلم الذي اغتاب غيره أن يتوب إلى الله ويطلب منه المغفرة، ويسعى في الدعاء والاستغفار للشخص المغتاب، كما يمكن تعويض ما قيل عنه بالحديث عن محاسنه في المستقبل.

وأشارت إلى أن المسلم ليس ملزمًا بإخبار الشخص المغتاب بما قيل عنه، وذلك حفاظًا على العلاقات الاجتماعية ومنعًا لإثارة الفتنة بين الناس، بل يكفي التوبة والاستغفار والتحدث عن الشخص المغتاب بما يرضي الله.

فضل التوبة وكفارة الغيبة والنميمة

شددت دار الإفتاء على أهمية التوبة النصوحة، مؤكدةً أن التائب من الذنب يُعتبر كمن لا ذنب له، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ" (رواه ابن ماجه).

وفيما يخص كفارة الغيبة والنميمة، نصحت دار الإفتاء المسلمين بالابتعاد عن هذه الكبائر وتجنب الوقوع في المحرمات، مؤكدة أن التوبة والاستغفار، مع التذكير بعقاب الله، هي السبيل لطلب المغفرة، كما ينبغي للمغتاب أن يطلب العفو من الشخص الذي اغتابه إذا كان قد علم بذلك.

طرق التخلص من عادتي الغيبة والنميمة

وقدمت دار الإفتاء عدة نصائح عملية للتخلص من الغيبة والنميمة، مثل:

الإكثار من ذكر الله.

المداومة على الصلاة.

استشعار رقابة الله فيما نقول ونفعل.

النصح والارشاد وتوجيه النصائح الطيبة لمن يمارس الغيبة.

تذكير المغتاب بعقاب الله تعالى لتحفيزه على التوبة.

وشددت دار الإفتاء على أن الله تعالى يقبل التوبة من عباده إذا كانت صادقة، وأن الغيبة والنميمة من الأعمال التي تؤذي القلوب والعلاقات الاجتماعية، ومن الضروري أن يبتعد المسلم عنها ليعيش في جو من التسامح والمحبة.