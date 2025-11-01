مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي

علق مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .



وقال وزيري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه وافق على عرض بريدة وزيري 1 في متحف العاصمة الإدارية الجديدة".

وتابع مصطفى وزيري:"في ديسمبر 2022 تم الكشف عن بردية كاملة وهي بردية وزيري 2".

وأكمل مصطفى وزيري:" كما تم اكتشاف بردية وزيري 3 وبردية وزيري 4 وبردية وزيري 3 متواجدة في المتحف المصري الكبير ولا تزال بحاجة إلى ترميم".

