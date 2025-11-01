السيطرة على حريق بشقة في الأميرية

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمساكن السعودية في منطقة الأميرية، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة العمليات بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان تحت إشراف اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.

وأوضحت المعاينة أن الحريق اشتعل في شقة بالطابق الثامن، مع امتداد ألسنة اللهب إلى شرفات الطوابق التاسع والعاشر، في عقار مكون من 11 طابقًا. وتم إخماد الحريق ومنع امتداده للطوابق العليا، فيما جرت عمليات التبريد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.