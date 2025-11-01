مصرع طفلة .. تفاصيل انهيار جزئي لعقار روض الفرج

شهدت منطقة روض الفرج حادثًا مأساويًا بانهيار جزئي لمنزل مكون من أربعة طوابق، أسفر عن وفاة طفلة بعد سقوط جزء من العقار على الأرضي.

تدخلت فرق الإنقاذ البري فور تلقي البلاغ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى بينما استمرت جهود المعاينة للتأكد من سلامة باقي السكان.

تلقت غرفة العمليات بلاغًا بسقوط جزء من منزل في شارع يسري خليل بدائرة قسم روض الفرج، على الفور انتقلت فرق الإنقاذ البري فورًا إلى مكان الحادث.

وأوضحت المعاينة أن المنزل المكون من 4 طوابق تعرض لانهيار 3 غرف بالطوابق الأول والثاني والثالث على الطابق الأرضي.