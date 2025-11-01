محافظ القليوبية: تنظيم رحلات جماعية من الشباب والرياضة والتعليم للمتحف الكبير

قال المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير تؤكد عراقة وأصالة الشعب المصري، وأن مصر قادرة على تنظيم فعاليات كبرى وعالمية تؤكد ريادتها، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير بما يحويه من آثار مصرية خالصة تؤكد تلك العراقة، وسيساعد على زيادة أعداد الوفود السياحية القادمة لمصر، مقدما التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي هذا الافتتاح الضخم.

وأوضح محافظ القليوبية، خلال كلمته أثناء مشاركة أبناء المحافظة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، بنادي بنها الرياضي بمدينة بنها، أنه يتم التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لتنظيم رحلات جماعية من أبناء وشباب القليوبية للمتحف المصري الكبير للتعرف عن كثب عن الآثار المصرية والتاريخ المصري العريق الذي وجب علي كل مصر الافتخار به بين دول العالم.