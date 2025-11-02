مقفولة من 3000 سنة.. كيف تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون؟

حكى الفنان كريم عبد العزيز، بصوته الشجي، قصة اكتشاف مقبرة "توت عنخ آمون" في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال كريم عبد العزيز، إنه منذ 103 سنة، وفي أوائل شهر نوفمبر، كان في ولد صغير اسمه حسين عبد الرسول، وكان في ايده جرة مياه، وحطها على الرمل وعملت صغير غريب، مد ايده وحفر لقى درجات سلم في نهايتها باب عليه ختم ملكي.

وتابع: الولد الصغير مكنش يتخيل إنه كان واقف قدام أعظم اكتشاف أثري في الدنيا مقبرة "توت عنخ آمون" الولد جري على "كارتر" مكتشف أثري إنجليزي، شال الأختام ودخل لقى المقبرة كاملة زي ما قفلوها جدودنا من 3000 سنة وكان فيه ذهب ملوش مثيل ولما تابوت الملك ظهر القناع الذهبي، ومعاه 5952 قطعة أثرية هتتعرض لأول مرة في المتحف المصري الكبير.

