محمد سمير «كونتا»: فخور بأول أهدافي مع الإسماعيلي .. والقادم أفضل

أعرب محمد سمير الشهير بـ”كونتا”، لاعب وسط النادي الإسماعيلي، عن سعادته الكبيرة بتسجيله أول أهدافه مع الفريق، مؤكدًا أن الهدف لم يكن مجرد إنجاز شخصي، بل كان سببًا في فوز غالٍ ومهم للفريق خلال مشوار الدوري.

بدأ كونتا تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي مؤكدًا: “سعيد للغاية بأول أهدافي مع الإسماعيلي، خاصة أنه جاء في توقيت مهم وساهم في تحقيق الفريق انتصارًا ثمينًا”.

وأضاف أن تسجيل الهدف الأول مع فريق بحجم وقيمة الإسماعيلي يُعد لحظة لا تُنسى في مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن شعوره كان لا يوصف بعد صافرة النهاية.

التوفيق من عند الله والإصرار على تصحيح المسار

أوضح لاعب الوسط الشاب أن التوفيق في كرة القدم لا يأتي إلا بإرادة الله، قائلًا:

“التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، ونسعى دائمًا لبذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير”.

واعترف كونتا بأن الفريق مرّ بعدة تعثرات في بداية الموسم، لكنه شدد على أن اللاعبين لديهم عزيمة قوية لاستعادة النتائج الإيجابية والعودة لمكانة الدراويش الطبيعية بين الكبار.

وجه كونتا رسالة شكر خاصة لوالديه على دعمهما المتواصل له في مسيرته الرياضية، مؤكدًا أن وجودهما في حياته مصدر طاقة وإصرار دائم. كما لم ينسَ توجيه التحية لجماهير النادي التي تساند الفريق في كل الظروف، قائلاً: “جماهيرنا لا تتوقف عن الدعم، وسنقاتل لإسعادهم في كل مباراة”.

القادم أفضل للدراويش

اختتم كونتا تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكبيرة في تحسن أداء ونتائج الفريق خلال الفترة المقبلة، قائلاً: “القادم أفضل بإذن الله، طالما الجميع متكاتف من أجل مصلحة النادي الإسماعيلي الكبير”.



