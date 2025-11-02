قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: المتحف المصري الكبير يتفوق على متاحف العالم
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين بسبب حادث طعن داخل قطار
«العربي الاشتراكي»: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف تؤكد أن مصر مهد الحضارة ورسالة سلام للعالم
منتخب مصر يخسر نهائي بطولة العالم أمام ألمانيا بمونديال اليد للناشئين
إدارة الأزمات تحذّر من منخفض جوي وأمطار على أسيوط .. اليوم وغدًا
«نيكلاس» ينضم لأساطير بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف.. البطل النمساوي يُشيد بالتنظيم المصري.. ماذا قال؟
بمشاركة 35 دولة.. عيسى أبو العلا يتألق فى بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين
ريال مدريد يواصل التألق برباعية نظيفة أمام فالنسيا
زاهي حواس يوضح كيف سيعود افتتاح المتحف الكبير بالنفع على مصر |فيديو
ريال مدريد يكتسح فالنسيا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني
الموسيقار هشام نزيه: المقطوعة الموسيقية لحفل المتحف عبارة عن رحلة حول العالم|فيديو
رياضة

محمد سمير «كونتا»: فخور بأول أهدافي مع الإسماعيلي .. والقادم أفضل

رباب الهواري

أعرب محمد سمير الشهير بـ”كونتا”، لاعب وسط النادي الإسماعيلي، عن سعادته الكبيرة بتسجيله أول أهدافه مع الفريق، مؤكدًا أن الهدف لم يكن مجرد إنجاز شخصي، بل كان سببًا في فوز غالٍ ومهم للفريق خلال مشوار الدوري.

بدأ كونتا تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي مؤكدًا: “سعيد للغاية بأول أهدافي مع الإسماعيلي، خاصة أنه جاء في توقيت مهم وساهم في تحقيق الفريق انتصارًا ثمينًا”.

وأضاف أن تسجيل الهدف الأول مع فريق بحجم وقيمة الإسماعيلي يُعد لحظة لا تُنسى في مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن شعوره كان لا يوصف بعد صافرة النهاية.

التوفيق من عند الله والإصرار على تصحيح المسار

أوضح لاعب الوسط الشاب أن التوفيق في كرة القدم لا يأتي إلا بإرادة الله، قائلًا:

“التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، ونسعى دائمًا لبذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير”.

واعترف كونتا بأن الفريق مرّ بعدة تعثرات في بداية الموسم، لكنه شدد على أن اللاعبين لديهم عزيمة قوية لاستعادة النتائج الإيجابية والعودة لمكانة الدراويش الطبيعية بين الكبار.

وجه كونتا رسالة شكر خاصة لوالديه على دعمهما المتواصل له في مسيرته الرياضية، مؤكدًا أن وجودهما في حياته مصدر طاقة وإصرار دائم. كما لم ينسَ توجيه التحية لجماهير النادي التي تساند الفريق في كل الظروف، قائلاً: “جماهيرنا لا تتوقف عن الدعم، وسنقاتل لإسعادهم في كل مباراة”.

القادم أفضل للدراويش

اختتم كونتا تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكبيرة في تحسن أداء ونتائج الفريق خلال الفترة المقبلة، قائلاً: “القادم أفضل بإذن الله، طالما الجميع متكاتف من أجل مصلحة النادي الإسماعيلي الكبير”.


 

