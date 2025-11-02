فوائد صحية للكراث لا غنى عنها .. تعرف عليها

فوائد تناول الكراث .. قال صندوق التأمين الصحي للفنيين بألمانيا إن الكراث ينتمي إلى العائلة البصلية مثل البصل والثوم، مشيرًا إلى أنه يتمتع بفوائد جمّة للصحة.

كنز من المعادن والفيتامينات

وأوضح الصندوق أن الكراث يعد كنزا من المعادن والفيتامينات المهمة للصحة؛ حيث إنه يزخر بالكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنجنيز والفوسفات والبوتاسيوم والسيليكون، كما أنه غني بفيتامين B وفيتامين C.

مضاد للالتهابات

ويزخر الكراث بالزيوت العطرية المحتوية على الكبريت، والذي يتمتع بتأثير مضاد للالتهابات، مما يجعله مفيدا لصحة القلب والأوعية الدموية، فضلا عن الحد من خطر الإصابة بالسرطان.

مُدر للبول ومُليّن ومُطهّر

كما يمتاز الكراث بتأثير مُدر للبول ومُليّن ومُطهّر، ما يجعله مفيدًا للجهاز الهضمي ولأمراض العظام والمفاصل مثل النقرس والتهاب المفاصل الروماتويدي، بحسب دي بي إيه.

مفتاح الرشاقة

ومن ناحية أخرى، يعد الكراث مفتاحا للرشاقة؛ كونه قليل السعرات الحرارية؛ إذ تحتوي 100 جرام منه على نحو 26 سعرًا حراريًا، كما أنه غني بالألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي وتساعد على إطالة الشعور بالشبع، ما يساعد في إنقاص الوزن.