اليوم.. سيراميكا كليوباترا يُواجه بتروجت سعيًا لتأكيد الصدارة ومواصلة الانتصارات في الدوري
مشاركة سعودية لافتة في افتتاح المتحف المصري الكبير
إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة تهديد أمه وشقيقته بسلاح أبيض في روض الفرج
وزيرا الكهرباء والري يبحثان تعظيم عوائد المحطات الكهرومائية وإدارة أصول السد العالي
حركة تنقلات بين سكرتيري الأحياء بمحافظة القاهرة
4 طلاب يلقون قطة فى النيل.. والحبس مع الشغل عقوبة قـ.ـتل الحيوانات بالقانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء لبنان
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
اليماحي: وعد بلفور تسبب في مأساة لا يزال الفلسطينيون يدفعون ثمنها
بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم
أخبار العالم

الدفاع الروسية: دمرنا 164 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية تمكنت خلال الليلة الماضية من تدمير واعتراض 164 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تستهدف مناطق مختلفة من البلاد، إضافة إلى مسيرات فوق بحر آزوف والبحر الأسود.

وجاء في بيان الوزارة: "تم خلال الليلة الماضية إسقاط 32 مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و26 فوق شبه جزيرة القرم، و20 فوق مقاطعة بريانسك، و9 في كل من مقاطعتي فولغوغراد وروستوف وأوريول، إلى جانب 6 فوق ليبيتسك، و5 فوق فورونيج، وطائرتين فوق كل من بيلغورود وكورسك وتولا، إضافة إلى 39 مسيرة فوق البحر الأسود، و3 فوق بحر آزوف".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الأوكرانية تواصل تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على المناطق الجنوبية والغربية من روسيا بشكل شبه يومي، في حين يواصل الجيش الروسي تقدمه على مختلف الجبهات.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب البيان، ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية بهدف إبعاد القوات الأوكرانية عن الأراضي الروسية، بما في ذلك المناطق التي انضمت حديثًا، خارج مدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف روسيا.

وزارة الدفاع الروسية بحر آزوف والبحر الأسود شبه جزيرة القرم روسيا الجيش الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

