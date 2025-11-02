الدفاع الروسية: دمرنا 164 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية تمكنت خلال الليلة الماضية من تدمير واعتراض 164 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تستهدف مناطق مختلفة من البلاد، إضافة إلى مسيرات فوق بحر آزوف والبحر الأسود.

وجاء في بيان الوزارة: "تم خلال الليلة الماضية إسقاط 32 مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و26 فوق شبه جزيرة القرم، و20 فوق مقاطعة بريانسك، و9 في كل من مقاطعتي فولغوغراد وروستوف وأوريول، إلى جانب 6 فوق ليبيتسك، و5 فوق فورونيج، وطائرتين فوق كل من بيلغورود وكورسك وتولا، إضافة إلى 39 مسيرة فوق البحر الأسود، و3 فوق بحر آزوف".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الأوكرانية تواصل تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على المناطق الجنوبية والغربية من روسيا بشكل شبه يومي، في حين يواصل الجيش الروسي تقدمه على مختلف الجبهات.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب البيان، ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية بهدف إبعاد القوات الأوكرانية عن الأراضي الروسية، بما في ذلك المناطق التي انضمت حديثًا، خارج مدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف روسيا.