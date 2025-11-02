قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
اليماحي: وعد بلفور تسبب في مأساة لا يزال الفلسطينيون يدفعون ثمنها
بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم
وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك
صلاح بعد هدفه الـ250: فخور بما أحققه مع ناد عظيم.. وليفربول سيعود بقوة
نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف مشاعر والده أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد حلمي: افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة تفرح القلب بجد
من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار.. اعرف العقوبات وفقًا للقانون
التخطيط القومي: جلسة حول تعزيز القوة الناعمة المصرية في ضوء المؤشرات الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة استعدادًا للعيد القومي بكفر الشيخ |صور

رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات
رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات
محمود زيدان

 تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الأعمال الميدانية الجارية لرفع كفاءة الحدائق العامة بمختلف أرجاء المدينة، وذلك في إطار احتفالات محافظة كفر الشيخ بالعيد القومي.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل خلال فترة الاحتفالات.

وشملت الجولة الميدانية متابعة أعمال تشجير الحدائق، وقص وتهذيب الأشجار، وزراعة الزهور، ورفع كفاءه ممرات المشاة، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وجذابة للمواطنين، وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

وأكد المهندس أحمد عيسى، خلال جولته، أن رفع كفاءة الحدائق يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المظهر الجمالي للمدينة، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، مشيرًا إلى استمرار المتابعة اليومية حتى الانتهاء من جميع الأعمال على أكمل وجه.

كفر الشيخ العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

ترشيحاتنا

فاطمة سعيد

فاطمة سعيد: رزقت بتوأم قبل أسابيع من افتتاح المتحف الكبير

الفنانة الشابة ياسمينا العبد

«حضور صابح».. حنان سليمان تشيد بحضور ياسمينا العبد في افتتاح المتحف المصري الكبير

باسم سمرة يشارك في "تريند" المتحف المصري الكبير

باسم سمرة يشارك في «تريند» المتحف المصري الكبير بطريقته الخاصة

بالصور

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش

إطلالة سينمائية لافتة لـ «لينا صوفيا» تبهر مًحبيها .. صور

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد