رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة استعدادًا للعيد القومي بكفر الشيخ |صور

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الأعمال الميدانية الجارية لرفع كفاءة الحدائق العامة بمختلف أرجاء المدينة، وذلك في إطار احتفالات محافظة كفر الشيخ بالعيد القومي.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل خلال فترة الاحتفالات.

وشملت الجولة الميدانية متابعة أعمال تشجير الحدائق، وقص وتهذيب الأشجار، وزراعة الزهور، ورفع كفاءه ممرات المشاة، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وجذابة للمواطنين، وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

وأكد المهندس أحمد عيسى، خلال جولته، أن رفع كفاءة الحدائق يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المظهر الجمالي للمدينة، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، مشيرًا إلى استمرار المتابعة اليومية حتى الانتهاء من جميع الأعمال على أكمل وجه.