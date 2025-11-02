وزير الخارجية السوري: إعادة الإعمارتتصدر مباحثات الشرع في واشنطن

أعلن وزير الخارجية السوري أن عملية إعادة الإعمار ستكون من الموضوعات الأساسية التي سيتم مناقشتها خلال زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في أوائل نوفمبر الجاري.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن الزيارة ستشمل محادثات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة الملفات السياسية والاقتصادية العالقة بين البلدين.

وأشار إلى أن عملية إعادة الإعمار، التي تأثرت بشكل كبير جراء سنوات الحرب، ستظل محور اهتمام في المباحثات، مع التركيز على سبل التعاون في هذا المجال.

وأضاف أن هناك رغبة في إيجاد حلول عملية تعود بالفائدة على الشعب السوري وتساهم في استقرار المنطقة.