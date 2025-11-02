قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المايسترو إيمان جنيدي.. أول قائدة أوركسترا في صعيد مصر تبهر العالم من المتحف المصري الكبير
10 نجوم.. الغيابات تعصف بالزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
صرح عالمي جديد| المدير السابق لمشروع المتحف المصري الكبير: المتحف يروي حكاية حضارة لا تنتهي|فيديو
سفيرة مصر في سلوفينيا: المتحف المصري الكبير يخلد تفاصيل الحضارة الإنسانية الأولى
سفارات مصر تنقل أجواء الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير إلى عواصم العالم
مستشار ملك البحرين: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز عظيم يعكس مجد الحضارة المصرية
أسوشيتد برس: مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على منطقة الكاريبي
نائبة وزيرة التضامن تلتقي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة
ملايين التغريدات.. المتحف المصري الكبير يتصدر ترند العالم..صور
أفضل 5 سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي | صور
كيفية سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التحرك المصري لتوحيد الفصائل يعكس دور القاهرة في دعم القضية الفلسطينية

الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مصر تبذل جهودا متواصلة من أجل دعم المصالحة الوطنية الفلسطينية، حيث استضافت مؤخرا مشاورات موسعة بين الفصائل الفلسطينية، في خطوة جديدة في مسار طويل تقوده مصر دفاعا عن القضية الفلسطينية، مشددا على أن هذا التحرك يعكس ثبات الموقف المصري تجاه ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق وحدة الصف الوطني الفلسطيني باعتبارها المدخل الحقيقي لإقامة الدولة المستقلة واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح "محسب" أن مصر تتحرك في هذا الملف من منطلق مسؤوليتها التاريخية والقومية، وليس من باب الوساطة السياسية فقط، بل باعتبارها الدولة الأكثر إدراكا لتداعيات استمرار الانقسام على الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن القاهرة لم تتوقف يوما عن دعم الأشقاء الفلسطينيين سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني أو الإغاثي، وهو ما تؤكده القوافل المتتالية التي ترسلها مصر إلى قطاع غزة لتخفيف المعاناة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أكثر من مليوني مواطن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استضافة مصر لمشاورات الفصائل في هذا التوقيت الحساس تأتي استكمالا للدور الذي لعبته القاهرة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ثم في متابعة تنفيذ بنوده، والتمهيد لإطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، بما يشمل الملفات المعقدة الخاصة بإعادة الإعمار وإدارة القطاع وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، موضحا أن هذه التحركات تؤكد أن القاهرة تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي عربي وليست ملفا دبلوماسيا يخص إحدي دول الجوار.

وشدد "محسب" على أن مصر تحرص على أن تكون جهودها شاملة، لا تقتصر على تثبيت التهدئة أو إدخال المساعدات، ولكن تمتد إلى بلورة رؤية وطنية فلسطينية موحدة تستند إلى الثوابت، وتعيد الاعتبار لمنظمة التحرير كإطار جامع لكل القوى الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا المسار هو الذي يمكن أن يخلق أرضية صلبة لأي مفاوضات مستقبلية حول التسوية السياسية العادلة.

وتابع:  ان التحرك المصري المتواصل يعكس أيضا التزام الدولة المصرية بمبدأ "إعادة الإعمار كأولوية إنسانية"، حيث تمضي القاهرة بخطى ثابتة في تقديم الدعم اللوجستي والفني لتجهيز خطط إعادة إعمار غزة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية، مؤكدا أن هذه الجهود تحمل رسالة واضحة بأن مصر لا تكتفي بالدعوة إلى السلام، بل تعمل على صنعه على الأرض.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة وطنية واحدة يمثل شرطا أساسيا لنجاح أي تسوية سياسية، وأن القاهرة تواصل أداء دورها التاريخي بثبات وإصرار، رغم تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، لأن استقرار فلسطين هو ركيزة لاستقرار المنطقة بأكملها، مشددا على أن دعم مصر للفلسطينيين سيظل التزاما ثابتا نابعا من عقيدة الدولة المصرية الراسخة في نصرة القضايا العربية العادلة.

المصالحة الوطنية الفلسطينية الفصائل الفلسطينية وحدة الصف الوطني الفلسطيني الأمن القومي العربي الدكتور أيمن محسب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

منتخب مصر لليد

أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم

ترشيحاتنا

الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب

برلماني: التحرك المصري لتوحيد الفصائل يعكس دور القاهرة في دعم القضية الفلسطينية

كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير وثيقة فخر ووعي

مزارع سمكية

حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا للقانون

بالصور

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد