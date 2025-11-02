قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
أحمد إبراهيم

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا أسطوريا مساء أمس، السبت، في ساحة مسرح أرينا بدبي.

وقبل الحفل بساعات، احتشد الآلاف في مسرح الحفل منتظرين الهضبة، صاحب أعلى حضور جماهيري في حفلات هذا المسرح، حيث بلغ عدد الحضور 16 ألف متفرج، وهو رقم لم يحققه أي فنان عربي أو أجنبي من قبل، ليكون الهضبة صاحب أعلى حضور جماهيري في ساحة كوكاكولا أرينا دبي.

وصعد عمرو دياب كعادته على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غناها معه.

وظهر الهضبة مرتديا قلادة مفتاح الحياة الفرعونية، وذلك بمناسبة افتتاح المتحف الكبير بالجيزة.

ووجه الفنان عمرو دياب تحية لكل من شارك في هذا الإنجاز قائلا: "بصفتي مغني مصري ببارك لمصر على افتتاح المتحف المصري الكبير، وفخورين كلنا بالإنجاز ده".

وحرص الهضبة على عرض لقطات للمتحف على شاشة المسرح خلال كلمته.

وواصل الهضبة فقرات حفله ليمتع الجمهور بباقة من أجمل أغانيه، منها "خطفوني، قمرين، وياه، العالم الله، ليلي نهاري، نور العين، برج الحوت، وماله".

وخلال غنائه أغنية "وحشتيني"، صعد الموزع الموسيقي نادر حمدي المسرح ليعزف مع الهضبة صولو البيانو الرئيسي في الأغنية، وسط هتافات وصرخات الجمهور.

كما حرص النجم عمرو دياب على تقديم مجموعة من أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا" مثل "ماليش بديل، وبابا"، قبل أن يختتم الحفل بأغنية "شايف قمر".

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب

