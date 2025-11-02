نواف سلام: القاهرة مهد الحضارة ونقطة انطلاق لشراكة مصر ولبنان

أكد الدكتور نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني، أن زيارته للقاهرة تشرفه، واصفًا العاصمة المصرية بأنها مهد الحضارة والتاريخ.

وأضاف سلام أن زيارته للمتحف المصري الكبير كانت فرصة للاطلاع على «تحفة معمارية وثقافية تروي قصة الإنسان منذ فجر التاريخ»، مشيرًا إلى أن الزيارة تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات وتحويل الكلمات إلى إنجازات ملموسة.

ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره اللبناني اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات للتعاون المشترك بين القاهرة وبيروت.

أهم ما جاء في بروتوكولات التعاون المشترك

وأبرز ما جاء في الاتفاقيات؛ التعاون في مجال رقابة الأسواق والرقابة المالية ومجال التعليم الفني والتعليم العالي والزراعة واستصطلاح الأراضي وفي الإسكان والمرافق وفي الجمارك، إلى جانب مجالات أخرى للتنسيق الاقتصادي والتنمية.