الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الأسقفية يهنئ الأرشمندريت ذمسكينوس بمنصبه الجديد | صور

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
ميرنا رزق

شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في قداس السيامة الأسقفية للأرشمندريت ذمسكينوس الأزرعي، على أبروشية مريوط التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية.

ترأس القداس صاحب الغبطة البابا ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، وذلك في دير القديس مارجرجس البطريركي، بحضور القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وعدد من رجال الكنيسة والقيادات الدينية.

وقدّم رئيس الأساقفة التهاني للأرشمندريت ذمسكينوس، مصليًا طالب له البركة والنعمة في خدمته الجديدة، وأن يمنحه الله الحكمة والقوة ليقود شعبه بروح المحبة والرعاية الصادقة. كما دعا أن تكون خدمته سبب بركة ونمو للكنيسة، وأن يستخدمه الله أداة سلام ووحدة بين المؤمنين.

وأشار رئيس الأساقفة للعلاقة الطيبة التي تجمع الكنيستين داخل مجلس كنائس مصر، واشتراكهما في العمل المسكوني معًا، والعمل المشترك لخدمة المجتمع.

الدكتور سامي فوزي الأرثوذكس البابا ثيوذوروس الثاني

