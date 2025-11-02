شبكة "أو أر اف" النمساوية: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث مذهل وتنظيم رائع

أشادت شبكة" أو أر اف" التلفزيونية النمساوية الرسمية اليوم /الأحد/ بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير أمس /السبت/ وبدقة وروعة التنظيم .

وسلطت الشبكة - في سياق تقرير لها - الضوء على حضور سياسيين من حوالي 80 دولة .. مشيرة إلى أن المتحف يضم لأول مرة المجموعات الكاملة للفراعنة القدماء.

وأشادت بالعرض الموسيقي وإضاءة أبو الهول والأهرامات، لافتة إلى حرص وزيرة الخارجية النمساوية بيات ماينل رايزنجر، وأيضا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، على التواجد في هذه المناسبة.

ونوهت الشبكة بروعة الواجهة الزجاجية الثلاثية الضخمة للمتحف والتي صممت على شكل الأهرامات، موضحة أنه كان قد تم افتتاح صالات العرض الرئيسية الـ12 في المتحف العام الماضي، كما تم عرض تمثال رمسيس الثاني الذي يبلغ ارتفاعه أحد عشر مترًا منذ عام 2023.

وأبرزت الشبكة أنه للمرة الأولى سيتم عرض مجموعة كاملة من الكنوز من قبر الملك توت عنخ آمون في مصر، وهي أكثر من 5300 قطعة.

وتوقعت أن هذا المتحف العملاق سيؤدي إلى تعزيز السياحة، مبينة أنه بعد 15.7 مليون سائح في العام السابق، تتوقع البلاد أن يرتفع العدد إلى حوالي 18 مليون زائر هذا العام.. وبحلول عام 2032، تريد مصر جلب أكثر من 30 مليون سائح.