بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن قيامه بإلغاء متابعة مواطنه روبن نيفيز، نجم الهلال، على خلفية السخرية من ركلة الجزاء المثيرة للجدل في مباراة النصر أمام الفيحاء.

خلفية الواقعة ركلة جزاء في الوقت القاتل

شهدت مباراة النصر والفيحاء التي أقيمت مساء السبت ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، لحظة مثيرة عندما احتسب الحكم محمد الهويش ركلة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 101، أي بعد مرور 11 دقيقة من انتهاء الوقت الأصلي.

وتولى كريستيانو رونالدو تنفيذ الركلة بنجاح، مانحاً فريقه فوزاً ثميناً بنتيجة 2-1، ليحافظ "العالمي" على صدارة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن التعاون و4 نقاط عن الهلال.

سخرية نيفيز ومحرز من قرار الحكم

أثارت ركلة الجزاء حالة من الجدل بين جماهير دوري روشن ولاعبيه، حيث لجأ عدد من نجوم الدوري إلى التفاعل بسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم البرتغالي روبن نيفيز، نجم الهلال، والجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي، اللذان نشرا رموزاً تعبيرية ضاحكة تعليقاً على اللقطة.

هذا التفاعل أثار تكهنات حول توتر العلاقة بين رونالدو ونيفيز، خصوصاً بعد ملاحظة بعض المتابعين أن الثنائي لا يظهران ضمن قائمة المتابعين لبعضهما على "إنستغرام".

الحقيقة وراء “إلغاء المتابعة”

وبينما تداولت حسابات عديدة أن رونالدو قام بإلغاء متابعة نيفيز كرد فعل على سخرية الأخير، تبيّن أن تلك المعلومات غير صحيحة.

فبحسب ما أظهرته لقطات من حسابي اللاعبين، لم يكن أي منهما يتابع الآخر منذ البداية، ما يعني أن الحديث عن “إلغاء المتابعة” لا أساس له من الصحة.

رونالدو يواصل تحطيم الأرقام في دوري روشن

بعيداً عن الجدل، واصل كريستيانو رونالدو تألقه في الملاعب السعودية، حيث عزز موقعه في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري روشن.

ووفقاً لإحصاءات شبكة "أوبتا"، رفع رونالدو رصيده إلى 82 هدفاً، متقدماً على سالم الدوسري قائد الهلال، وبافيتمبي غوميز لاعب الهلال السابق، اللذين يمتلك كل منهما 81 هدفاً.

ويحتل رونالدو حالياً المركز الخامس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين، خلف محمد السهلاوي (105 أهداف)، فيما يتصدر القائمة عمر السومة بـ155 هدفاً، يليه عبدالرزاق حمدالله بـ150 هدفاً.