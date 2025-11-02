قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
نادر الببلاوي: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسيرة مصر
إصابة صغيرين بلدغات العقارب في الوادي الجديد.. وإصدار حزمة من الإجراءات الوقائية
المتحف المصري الكبير.. أيقونة القرن تفتح أبواب الازدهار السياحي في مصر وتوقعات بزيادة 5 ملايين سائح
معلومات عن شيرين طارق التي خطفت قلوب المصريين في افتتاح المتحف المصري الكبير
اعمل فلوس من البيت.. شهادات بنكية من البنك الأهلي تحقق أعلى عوائد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟

رونالدو
رونالدو
أمينة الدسوقي

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن قيامه بإلغاء متابعة مواطنه روبن نيفيز، نجم الهلال، على خلفية السخرية من ركلة الجزاء المثيرة للجدل في مباراة النصر أمام الفيحاء.

خلفية الواقعة ركلة جزاء في الوقت القاتل

شهدت مباراة النصر والفيحاء التي أقيمت مساء السبت ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، لحظة مثيرة عندما احتسب الحكم محمد الهويش ركلة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 101، أي بعد مرور 11 دقيقة من انتهاء الوقت الأصلي.

وتولى كريستيانو رونالدو تنفيذ الركلة بنجاح، مانحاً فريقه فوزاً ثميناً بنتيجة 2-1، ليحافظ "العالمي" على صدارة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن التعاون و4 نقاط عن الهلال.

سخرية نيفيز ومحرز من قرار الحكم

أثارت ركلة الجزاء حالة من الجدل بين جماهير دوري روشن ولاعبيه، حيث لجأ عدد من نجوم الدوري إلى التفاعل بسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم البرتغالي روبن نيفيز، نجم الهلال، والجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي، اللذان نشرا رموزاً تعبيرية ضاحكة تعليقاً على اللقطة.

هذا التفاعل أثار تكهنات حول توتر العلاقة بين رونالدو ونيفيز، خصوصاً بعد ملاحظة بعض المتابعين أن الثنائي لا يظهران ضمن قائمة المتابعين لبعضهما على "إنستغرام".

الحقيقة وراء “إلغاء المتابعة”

وبينما تداولت حسابات عديدة أن رونالدو قام بإلغاء متابعة نيفيز كرد فعل على سخرية الأخير، تبيّن أن تلك المعلومات غير صحيحة.

كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي

فبحسب ما أظهرته لقطات من حسابي اللاعبين، لم يكن أي منهما يتابع الآخر منذ البداية، ما يعني أن الحديث عن “إلغاء المتابعة” لا أساس له من الصحة.

رونالدو يواصل تحطيم الأرقام في دوري روشن

بعيداً عن الجدل، واصل كريستيانو رونالدو تألقه في الملاعب السعودية، حيث عزز موقعه في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري روشن.

ووفقاً لإحصاءات شبكة "أوبتا"، رفع رونالدو رصيده إلى 82 هدفاً، متقدماً على سالم الدوسري قائد الهلال، وبافيتمبي غوميز لاعب الهلال السابق، اللذين يمتلك كل منهما 81 هدفاً.

ويحتل رونالدو حالياً المركز الخامس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين، خلف محمد السهلاوي (105 أهداف)، فيما يتصدر القائمة عمر السومة بـ155 هدفاً، يليه عبدالرزاق حمدالله بـ150 هدفاً.

كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي النصر السعودي نيفيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

الضفة تشتعل.. اعتداءات متزامنة للمستوطنين وإصابات بين المزارعين الفلسطينيين

أرشيفية

مرسوم سلطاني يمنح الجنسية العُمانية لـ 45 شخصًا

افتتاح المتحف المصري الكبير

مصر منارة الإنسانية.. رئيس البرلمان العربي يُشيد بافتتاح المتحف الكبير

بالصور

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد