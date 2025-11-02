قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زاهي حواس يستقبل ملك بلجيكا بسقارة ..صور
أسيست مغربي.. الفدائي يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري
بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل
انفجار عنيف بمستودع أسلحة تابع لـ قسد في ريف الحسكة الشمالي الشرقي
مفتي الجمهورية: غياب الفهم الصحيح للإسلام والاعتماد على القراءات الانتقائية سبب نشأة الإسلاموفوبيا
أسيست فتوح.. ناصر ماهر يضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك أمام الطلائع
عدة أخطاء .. التمرير وثنائي الزمالك خارج الخدمة بالشوط الأول بلقاء الطلائع
أستاذ علوم سياسية: أمريكا عازمة على الذهاب نحو المرحلة الثانية في غزة
دعاء الكرب بعد صلاة العشاء.. 20 دعوة لقضاء الحاجة وتيسير الأمور
مواجهات عنيفة مع فلسطينيين بشمال رام الله وقوات الاحتلال تطلق قنابل غاز
تأجيل محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 17 يناير
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

Doogee Fire 7 Pro.. هاتف خارق ببطارية هائلة وإضاءة ليلية لا مثيل لها
 

أطلقت شركة Doogee، الشهر الماضي هاتفها Doogee Fire 5 Ultra الذي يتميز بإضاءة مخيم مزدوجة في الجهة الخلفية، ويبدو أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف متين آخر بنفس الميزة تحت اسم Doogee Fire 7 Pro.

مقارنة بين نظارة سامسونج Galaxy XR وآبل Vision Pro.. من سيربح السباق؟
 

تزداد المنافسة على ريادة الحوسبة المكانية بين الشركات الكبرى، ويبدو أن سامسونج قد تجد لنفسها موطئ قدم قوي في هذا المجال، ما قد يجبر آبل على إعادة التفكير في استراتيجيتها الفاخرة. 


دورابوك تكشف عن اللابتوب الأكثر صلابة.. سعر ومواصفات Durabook R10
 

أعلنت شركة Durabook عن إطلاق جهاز R10 2-in-1 الجديد، الذي يأتي مع لوحة مفاتيح قابلة للفصل ويستهدف المستخدمين في البيئات القاسية والظروف الصعبة.

 تحديث مزدوج من جوجل لأجهزة Pixel.. ما الجديد؟

أصدرت شركة جوجل، تحديثاتها الجديدة لهذا الشهر لأجهزة Pixel 7 وما بعدها، مع استثناء واضح لسلسلة Pixel 6، في تحديث ثان تم إطلاقه مؤخرا، غيب Pixel 6 Pro عن التحديثات التي حصلت عليها الأجهزة الأحدث، وهو ما يثير تساؤلات بشأن سبب هذا التفاوت في التعامل مع الأجهزة القديمة مقارنة بالجديدة.

استعد للمفاجأة.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل

 

أعلنت شركة آبل عن اختبار النسخة التجريبية لتحديث iOS 26.1، الذي يعد أول تحديث رئيسي لنظام iOS 26، على الرغم من أنه لا يتضمن الإصدار الجديد من سيري الذي كنا ننتظره، إلا أنه يقدم مجموعة من الميزات المفيدة وتغييرات في واجهة المستخدم.

X Chat منافس واتساب.. إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم

أعلن إيلون ماسك، عن خططه لإطلاق X Chat كـ تطبيق مستقل للرسائل المشفرة، والذي سينافس مباشرة منصات مثل واتساب و تيليجرام باستخدام تقنية التشفير من نظير إلى نظير.

بطارية ضخمة وشاشة مذهلة.. ريلمي تطلق Realme C85 بأسعار صادمة

أعلنت شركة ريلمي، عن إطلاق سلسلة Realme C85 الجديدة في فيتنام، التي تتكون من طرازي Realme C85 Pro و Realme C85 5G.

