أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أطلقت شركة Doogee، الشهر الماضي هاتفها Doogee Fire 5 Ultra الذي يتميز بإضاءة مخيم مزدوجة في الجهة الخلفية، ويبدو أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف متين آخر بنفس الميزة تحت اسم Doogee Fire 7 Pro.

مقارنة بين نظارة سامسونج Galaxy XR وآبل Vision Pro.. من سيربح السباق؟



تزداد المنافسة على ريادة الحوسبة المكانية بين الشركات الكبرى، ويبدو أن سامسونج قد تجد لنفسها موطئ قدم قوي في هذا المجال، ما قد يجبر آبل على إعادة التفكير في استراتيجيتها الفاخرة.



دورابوك تكشف عن اللابتوب الأكثر صلابة.. سعر ومواصفات Durabook R10



أعلنت شركة Durabook عن إطلاق جهاز R10 2-in-1 الجديد، الذي يأتي مع لوحة مفاتيح قابلة للفصل ويستهدف المستخدمين في البيئات القاسية والظروف الصعبة.

أصدرت شركة جوجل، تحديثاتها الجديدة لهذا الشهر لأجهزة Pixel 7 وما بعدها، مع استثناء واضح لسلسلة Pixel 6، في تحديث ثان تم إطلاقه مؤخرا، غيب Pixel 6 Pro عن التحديثات التي حصلت عليها الأجهزة الأحدث، وهو ما يثير تساؤلات بشأن سبب هذا التفاوت في التعامل مع الأجهزة القديمة مقارنة بالجديدة.

أعلنت شركة آبل عن اختبار النسخة التجريبية لتحديث iOS 26.1، الذي يعد أول تحديث رئيسي لنظام iOS 26، على الرغم من أنه لا يتضمن الإصدار الجديد من سيري الذي كنا ننتظره، إلا أنه يقدم مجموعة من الميزات المفيدة وتغييرات في واجهة المستخدم.

أعلن إيلون ماسك، عن خططه لإطلاق X Chat كـ تطبيق مستقل للرسائل المشفرة، والذي سينافس مباشرة منصات مثل واتساب و تيليجرام باستخدام تقنية التشفير من نظير إلى نظير.

أعلنت شركة ريلمي، عن إطلاق سلسلة Realme C85 الجديدة في فيتنام، التي تتكون من طرازي Realme C85 Pro و Realme C85 5G.