إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص وتروسيكل بالقليوبية

شهد طريق شبين القناطر – كفر الدير بمحافظة القليوبية، اليوم، حادث تصادم بين ميكروباص وتروسيكل، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف المصرية – فرع القليوبية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم التعامل السريع مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى، وسط متابعة ميدانية من فرق الطوارئ.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة ومحاولة التروسيكل عبور الطريق بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اصطدام الميكروباص به، ونتج عنه تهشم مقدمة المركبتين وإصابة الركاب بإصابات متفاوتة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار التصادم وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، فيما تم التحفظ على المركبتين، وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.