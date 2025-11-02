المؤبد لـ تاجر مخدرات ضبط بحوزته هيروين في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر وحيازة سلاح أبيض "مطواه" دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة الـقليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، و محمد عبدالمعز الغمراوى، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وأحالت النيابة العامة المتهم:- "شريف أ ف م" السن 35 سنة - عامل - مقيم: شارع 15 مايو الخزف والصيني ثان شبرا الخيمة، في الجناية رقم10757 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1587 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 20 / 4 / 2025 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً ( هيروين)، كان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة.