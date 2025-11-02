قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
في افتتاح المتحف المصري الكبير.. مينا نادي يترجم الروح القبطية إلى موسيقى تنطق بالسلام
لبنان: الجامعة العربية مطالبة بأن تتحول لأداة استراتيجية في الأمن والتنمية
لأول مرة بمستشفى السنبلاوين.. نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ لسيدة سبعينية
هبوط أرضي بسبب انـ ـفجار خط مياه رئيسي في الغربية
منسقة أممية : وقفنا إلى جانب مصر على مدى عقود دعماً للتنمية
حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته لولو
تباين سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات الأحد
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول لوجستي في حزب الله بجنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات إسرائيلية مكثفة تهزّ غزة وتثير مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار

غارات إسرائيلية مكثفة
غارات إسرائيلية مكثفة
القسم الخارجي

واصل الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، قصفه المكثف لمناطق عدة في قطاع غزة، مستهدفاً مباني سكنية وأحياء مأهولة، في تصعيد وصفته الأوساط الفلسطينية بأنه انتهاك واضح ومستمر لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم الشهر الماضي.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرقي جباليا شمالي القطاع أطلقت نيرانها بشكل كثيف، فيما نفذت وحدات هندسية أربع عمليات تفجير استهدفت منازل في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع. 

كما تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال مناطق متفرقة في رفح وخان يونس، وغارات جوية استهدفت أطراف المدينتين، بينما سقطت قذائف أخرى على مناطق شرقي دير البلح وحي التفاح شرق مدينة غزة.

وتشير الفصائل الفلسطينية إلى أن وتيرة الخروقات الإسرائيلية تتصاعد منذ أيام، رغم استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر الماضي بوساطة إقليمية ودولية، والذي نصّ على وقف متبادل لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد التحذيرات الدولية من انهيار التهدئة الهشة، خاصة بعد عامين على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، والتي خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودماراً واسعاً في البنية التحتية والمنازل والمؤسسات المدنية.

ورغم الجهود التي تبذلها مصر والأمم المتحدة لتثبيت التهدئة ومنع تجدد المواجهات، لا تزال الأوضاع الميدانية تنذر بالانفجار في أي لحظة، مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية على أطراف القطاع وتكثيف عمليات القصف الجوي والمدفعي. 

ويؤكد مراقبون أن غياب آلية رقابة فعالة لتنفيذ الاتفاق وازدواجية المواقف الدولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، يضعان اتفاق وقف إطلاق النار على المحك.

في المقابل، تحذر الأوساط الإنسانية من كارثة جديدة في القطاع المحاصر، مع تفاقم الأوضاع المعيشية ونقص الإمدادات الأساسية. وتطالب منظمات دولية بإلزام إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فوراً، وفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية، محذّرة من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تفجير الوضع الإنساني والأمني مجدداً في غزة.

الجيش الإسرائيلي قطاع غزة الأوساط الفلسطينية جباليا الخروقات الإسرائيلية وقف إطلاق النار التحركات العسكرية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

أرشيفية

بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم

ترشيحاتنا

أذكار المساء كاملة

أذكار المساء كاملة.. أفضل أدعية تحفظك من كل مكروه

كيفية سجود السهو في الزيادة والنقصان

كيفية سجود السهو في الزيادة والنقصان .. اعرف موضعه الصحيح قبل السلام أم بعده

حكم أداء صلاة النافلة في جماعة

حكم أداء صلاة النافلة في جماعة.. الإفتاء تجيب

بالصور

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة
القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة
القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للإنتصار المجيد

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

فيديو

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد