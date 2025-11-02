باحثة: تحتمس قررت تصور نفسها دائما بشكل راجل

كشفت ماري يوحنا أثرية وباحثة في التاريخ، سر تسمية الملكة حتشبسوت بهذا الاسم، موضحة أنه تعني المقدمة بين النبيلات، وحكمت مصر 21 سنة في الأسرة الـ 18 في الدولة الحديثة وحينها كانت الدولة قوية.

وتابعت خلال لقائها مع شريف عبد البديع والإعلامية آية شعيب، مقدمة برنامج انا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المعروف في هذا الوقت أن الملك يكون رجلا لأن حورس أصل الملكية.

عصر الرخاء والازدهار

وأضافت أن حتشبسوت كانت ابنة تحمس الأول وبعد وفاته حكم أخوها تحتمس الثالث وهي كانت معه ولم تنفرد بالحكم، وبعد وفاته قررت تنفرد بالحكم بدل ابنه تحتمس الثالث وتميز عصرها بالرخاء والازدهار.



ولفتت إلى أن تحتمس قررت أن تصور نفسها دائما بشكل راجل، وترتدي الذقن الملكية وتقدم القرابين من الزيوت المقدسة للآلهة، موضحة أن الملامح أنثوية.

