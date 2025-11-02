قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيمن الجميل: افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي يعبر عن قدرة مصر وحضارتها العريقة
رئيس الوزراء يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
حكم إطلاق عبارة الجمعة السوداء.. الإفتاء: يوم عظمه الله وجعل فيه ساعة استجابة
أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي ويؤكد: المتحف المصري الكبير هدية للبشرية والعالم
أحمد موسى: العالم يرى مصر بصورة مختلفة.. وحضور 79 وفدًا دوليًا جسَّد مكانتها وأمنها
طريقة الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيا
أحمد موسى: الإعلام الدولي يتحدث عن مصر ويبث فعالياتها على الهواء مباشرة
سفير مصر في أثينا: حضور رفيع المستوى لشخصيات يونانية بحفل افتتاح المتحف الكبير بـ"الأكروبوليس"
وزير الرياضة: نؤهل منتخب ناشئي كرة اليد من سنين ..والمركز الثاني عالميا ليس هينا
أحمد موسى: نشعر دائمًا بالفخر بتاريخ مصر.. والعالم كله يتحدث عن قوتنا الناعمة
أبو الغيط يؤكد الدور المحوري للسلطة الفلسطينية ويدعو لتوحيد مؤسساتها
منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة
برلمان

دفاع النواب: وزارة الداخلية قدمت ملحمة في حب الوطن بتأمين حفل المتحف المصري الكبير

إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب
إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب
أميرة خلف

تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، بخالص الشكر والتقدير إلى رجال وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها، لما قدموه من جهودٍ مشرفة وتنظيم دقيق خلال تأمين فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الحدث التاريخي الذي أبهر العالم وأظهر الوجه الحضاري لمصر.

أضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم ، لقد كانت الخطة الأمنية المحكمة التي نفذتها الوزارة، بتنسيق تام بين مختلف الإدارات، نموذجًا في الانضباط والاحترافية، حيث انتشرت التمركزات الأمنية والخدمات الميدانية في محيط المتحف وكافة الطرق المؤدية إليه، مما أسهم في تحقيق انسيابية مرورية غير مسبوقة وتأمين تام للضيوف والزائرين من مختلف دول العالم.

واضاف ابراهيم المصري إن ما قدمه رجال الشرطة من يقظة والتزامٍ، وروحٍ وطنيةٍ عالية خلال هذا الحدث العالمي، يعكس حقيقة أنهم درع الوطن الحصين، وأنهم حاضرون دومًا في كل موقف يثبت أن الأمن المصري جزء أصيل من ملحمة البناء والإنجاز التي تشهدها البلاد.

وقدم وكيل دفاع النواب تحية تقديرٍ وإجلال واكبار الي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكافة ضباط وافراد الشرطه المصريه ولكل من شارك في هذه الملحمة الوطنية التي جسدت حب الوطن وصدق الانتماء، وأكدت أن مصر، قيادةً وشعبًا، قادرة على أن تصنع التاريخ وتحميه في آنٍ واحد.

إبراهيم المصري مجلس النواب وزارة الداخلية المتحف المصري الكبير

