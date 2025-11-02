دفاع النواب: وزارة الداخلية قدمت ملحمة في حب الوطن بتأمين حفل المتحف المصري الكبير

تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، بخالص الشكر والتقدير إلى رجال وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها، لما قدموه من جهودٍ مشرفة وتنظيم دقيق خلال تأمين فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الحدث التاريخي الذي أبهر العالم وأظهر الوجه الحضاري لمصر.

أضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم ، لقد كانت الخطة الأمنية المحكمة التي نفذتها الوزارة، بتنسيق تام بين مختلف الإدارات، نموذجًا في الانضباط والاحترافية، حيث انتشرت التمركزات الأمنية والخدمات الميدانية في محيط المتحف وكافة الطرق المؤدية إليه، مما أسهم في تحقيق انسيابية مرورية غير مسبوقة وتأمين تام للضيوف والزائرين من مختلف دول العالم.

واضاف ابراهيم المصري إن ما قدمه رجال الشرطة من يقظة والتزامٍ، وروحٍ وطنيةٍ عالية خلال هذا الحدث العالمي، يعكس حقيقة أنهم درع الوطن الحصين، وأنهم حاضرون دومًا في كل موقف يثبت أن الأمن المصري جزء أصيل من ملحمة البناء والإنجاز التي تشهدها البلاد.

وقدم وكيل دفاع النواب تحية تقديرٍ وإجلال واكبار الي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكافة ضباط وافراد الشرطه المصريه ولكل من شارك في هذه الملحمة الوطنية التي جسدت حب الوطن وصدق الانتماء، وأكدت أن مصر، قيادةً وشعبًا، قادرة على أن تصنع التاريخ وتحميه في آنٍ واحد.