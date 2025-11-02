نتيجة انتخابات غرفة الصناعات الغذائية بالقاهرة والإسكندرية

أعلن الدكتور خالد عبد العظيم رئيس اللجنة العامة للانتخابات باتحاد الصناعات المصرية، نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية في كل من القاهرة والإسكندرية بفوز 12 مرشحاً لعضوية دورة 2025/2029.

وفاز عن فئة المنشآت الكبيرة في كلا من القاهرة والإسكندرية، 4 مرشحين بالتزكية وهم: أيمن قرة، ونهال سعيد، ومحمد الدماطي، وهاني أمان.

تقدم 5 مرشحين

بينما تقدم 5 مرشحين عن فئة المنشآت المتوسطة، وفاز 4 مرشحين وهم، أحمد العيوطي، وأحمد البستاني، ومحمد باشنفر، واشرف الجزايرلي.

بينما فاز عن فئة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من بين 15 مرشحاً، كل من : أحمد الفندي، أحمد غازي، وأحمد توفيق، وابراهيم الامبابي.