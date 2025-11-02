سفير مصر باليونان: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية وإنسانية من مصر إلى العالم

أكد السفير عمر عامر، سفير مصر في أثينا، أن ما شهده العالم من احتفالات بافتتاح المتحف المصري الكبير تجاوز حدود الإعجاب إلى الانبهار الحقيقي.

وأضاف "عامر"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور، أن الحدث يمثل رسالة من مصر إلى العالم تؤكد أنها بلد الحضارة والسلام والأمن والمحبة، وأنها دائمًا تمد يدها إلى جميع دول العالم للمشاركة في كل ما يعزز القيم الإنسانية السامية.

وتابع السفير، أن اكتمال هذا الصرح الكبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد 20 عامًا من العمل يجسد حرص القيادة السياسية على تقديم رسالة حضارية وإنسانية إلى العالم، مشيرًا إلى أن حضور الزعماء والرؤساء وممثلي الدول من مختلف أنحاء العالم إلى مصر في هذا اليوم التاريخي يعكس المكانة الرفيعة التي تحتلها مصر على الساحة الدولية وقدرتها على الإسهام في خدمة الإنسانية.