وزير الرياضة يوجه بالمتابعة اللحظية واليومية للأعمال الإنشائية باستاد المصري الجديد ببورسعيد

في إطار المتابعة اليومية والدورية للمشروعات القومية في قطاع الرياضة، وجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة اللحظية لمعدلات التنفيذ والأعمال الإنشائية الجارية في استاد النادي المصري الجديد بمحافظة بورسعيد، أحد أهم وأكبر الصروح الرياضية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، وإقامة منشآت رياضية عصرية تليق بمكانة الدولة المصرية وريادتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية والإدارة العامة للإنشاءات الرياضية، وبالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالوزارة، أعمالها الإنشائية باستاد النادي المصري الجديد، لضمان سير العمل وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية، بما يضمن خروج المشروع في أبهى صورة تعكس تطور الرياضة المصرية.

ويُعد استاد النادي المصري الجديد من أبرز المشروعات الرياضية التي تُجسد رؤية الوزارة نحو إنشاء وتطوير منشآت رياضية متكاملة، تُسهم في دعم الأندية، واستضافة البطولات المحلية والإقليمية والدولية، وتُبرز قدرة مصر على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، استمرارًا لمسيرة الإنجازات التي يشهدها القطاع الرياضي في عهد الجمهورية الجديدة