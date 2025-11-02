قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على بتروجت ويحقق الفوز بثنائية
أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة
عمره 3500 عام.. هولندا تعلن عزمها إعادة قطعة أثرية إلى مصر
حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل
جبروت إمرأة.. سيدة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها
حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي في المعادي
أحمد زايد: المتحف الكبير يعرض الحضارة المصرية ويقدم رسالة سلام للعالم
زيزو يهدر ركلة جزاء.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام المصري بالدوري
250 نسخة فقط.. سيارة Leapmotor i C10 تنطلق بمفاهيم جديدة
بدعم الذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تجهز لإعادة موظفيها رغم موجة التسريحات العالمية
بالزيادات كاملة.. موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025 للمعلمين وموظفي الحكومة
الأرصاد: أمطار متفاوتة على شمال الصعيد والقاهرة .. وتقلبات جوية الأسبوع المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الرياضة يوجه بالمتابعة اللحظية واليومية للأعمال الإنشائية باستاد المصري الجديد ببورسعيد

استاد المصري الجديد
استاد المصري الجديد
حسام الحارتي

في إطار المتابعة اليومية والدورية للمشروعات القومية في قطاع الرياضة، وجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة اللحظية لمعدلات التنفيذ والأعمال الإنشائية الجارية في استاد النادي المصري الجديد بمحافظة بورسعيد، أحد أهم وأكبر الصروح الرياضية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، وإقامة منشآت رياضية عصرية تليق بمكانة الدولة المصرية وريادتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية والإدارة العامة للإنشاءات الرياضية، وبالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالوزارة، أعمالها الإنشائية باستاد النادي المصري الجديد، لضمان سير العمل وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية، بما يضمن خروج المشروع في أبهى صورة تعكس تطور الرياضة المصرية.

ويُعد استاد النادي المصري الجديد من أبرز المشروعات الرياضية التي تُجسد رؤية الوزارة نحو إنشاء وتطوير منشآت رياضية متكاملة، تُسهم في دعم الأندية، واستضافة البطولات المحلية والإقليمية والدولية، وتُبرز قدرة مصر على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، استمرارًا لمسيرة الإنجازات التي يشهدها القطاع الرياضي في عهد الجمهورية الجديدة

