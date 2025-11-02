قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضارتنا مصدر فخرنا.. أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس
وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة منتخب اليد المتوجه بفضية المونديال بالورود في المطار
محمد معيط: شريحة قرض مصر من صندوق النقد 2.4% مليار دولار
فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد
الزمالك يتفق مع حسن وليد قداح على العودة لمدة موسمين ونصف
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على بتروجت ويحقق الفوز بثنائية
أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة
عمره 3500 عام.. هولندا تعلن عزمها إعادة قطعة أثرية إلى مصر
حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل
جبروت إمرأة.. سيدة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها
حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي في المعادي
أحمد زايد: المتحف الكبير يعرض الحضارة المصرية ويقدم رسالة سلام للعالم
أخبار البلد

ملكة الدنمارك تشارك بحفل استقبال في مقر إقامة السفير خلال زيارتها للمشاركة بافتتاح المتحف المصري الكبير

ملكة الدنمارك تشارك بحفل استقبال في مقر إقامة السفير خلال زيارتها للمشاركة بافتتاح المتحف المصري الكبير
ملكة الدنمارك تشارك بحفل استقبال في مقر إقامة السفير خلال زيارتها للمشاركة بافتتاح المتحف المصري الكبير
أ ش أ

شاركت الملكة ماري ملكة الدنمارك، في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها جلالة إلى القاهرة لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في حفل استقبال أُقيم في مقر إقامة السفير الدنماركي لدى جمهورية مصر العربية.

جمع الحفل بين أصدقاء الدنمارك ومصر، في مناسبة احتفت بعمق واتساع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وشارك به لارس لوكا راسموسن وزير خارجية مملكة الدنمارك، الذي ألقى كلمة مؤثرة تناول فيها عمق العلاقات الراسخة والمتطورة باستمرار بين الدنمارك ومصر.

وذكرت سفارة الدنمارك بالقاهرة -في بيان اليوم الأحد- أن الملكة والوزير التقيا خلال الحفل بعدد من المواطنين الدنماركيين المقيمين والعاملين في مصر، من بينهم المدير الفني لنادي الأهلي المدرب الدنماركي ياس توروب، كما رحبت بعدد من الشخصيات المصرية البارزة؛ من بينهم: الفنانة القديرة يسرا، ولاعب كرة القدم السابق محمد زيدان، والمهندس حسام صالح الخبير في مجالي الاتصالات والإعلام في مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

وأوضحت السفارة أن زيارة جلالة الملكة ماري إلى القاهرة لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير تعكس التزام الدنمارك الراسخ بالدبلوماسية الثقافية والتعاون في مجال التراث مع مصر، كما تُجسّد العلاقات الدنماركية- المصرية التي لطالما اتسمت بالصداقة والتعاون البنّاء والمستقبلي، نموذجاً للشراكة المتجددة التي تجد تعبيرها الطبيعي في هذا الحدث الثقافي التاريخي المميز.

وأكد البيان أن اللقاءات عكست روح الحفاوة والحماس المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن فعاليات الحفل جرت في أجواء دافئة تخللتها موسيقى مباشرة قدمها عازف الجاز الدنماركي سورن باون، الذي أضفى بلمساته الموسيقية لمسة دنماركية راقية على الأمسية.

الملكة ماري ملكة الدنمارك حفل افتتاح المتحف المصري الكبير السفير الدنماركي لدى جمهورية مصر العربية لارس لوكا راسموسن وزير خارجية مملكة الدنمارك

حنان مطاوع
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
عزاء ماجد هلال
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
