ملكة الدنمارك تشارك بحفل استقبال في مقر إقامة السفير خلال زيارتها للمشاركة بافتتاح المتحف المصري الكبير

شاركت الملكة ماري ملكة الدنمارك، في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها جلالة إلى القاهرة لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في حفل استقبال أُقيم في مقر إقامة السفير الدنماركي لدى جمهورية مصر العربية.

جمع الحفل بين أصدقاء الدنمارك ومصر، في مناسبة احتفت بعمق واتساع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وشارك به لارس لوكا راسموسن وزير خارجية مملكة الدنمارك، الذي ألقى كلمة مؤثرة تناول فيها عمق العلاقات الراسخة والمتطورة باستمرار بين الدنمارك ومصر.

وذكرت سفارة الدنمارك بالقاهرة -في بيان اليوم الأحد- أن الملكة والوزير التقيا خلال الحفل بعدد من المواطنين الدنماركيين المقيمين والعاملين في مصر، من بينهم المدير الفني لنادي الأهلي المدرب الدنماركي ياس توروب، كما رحبت بعدد من الشخصيات المصرية البارزة؛ من بينهم: الفنانة القديرة يسرا، ولاعب كرة القدم السابق محمد زيدان، والمهندس حسام صالح الخبير في مجالي الاتصالات والإعلام في مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأوضحت السفارة أن زيارة جلالة الملكة ماري إلى القاهرة لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير تعكس التزام الدنمارك الراسخ بالدبلوماسية الثقافية والتعاون في مجال التراث مع مصر، كما تُجسّد العلاقات الدنماركية- المصرية التي لطالما اتسمت بالصداقة والتعاون البنّاء والمستقبلي، نموذجاً للشراكة المتجددة التي تجد تعبيرها الطبيعي في هذا الحدث الثقافي التاريخي المميز.

وأكد البيان أن اللقاءات عكست روح الحفاوة والحماس المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن فعاليات الحفل جرت في أجواء دافئة تخللتها موسيقى مباشرة قدمها عازف الجاز الدنماركي سورن باون، الذي أضفى بلمساته الموسيقية لمسة دنماركية راقية على الأمسية.