برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير شهادة حية على تاريخ المصريين وحاضرهم

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا تاريخيًا يسلط الضوء على عظمة الحضارة المصرية ويعكس الإرث الثقافي العريق لمصر عبر العصور.

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم: "المتحف المصري الكبير ليس مجرد مكان لعرض الآثار، بل هو شهادة حية على تاريخ أمة أبهرت العالم منذ آلاف السنين، وتجسيد للهوية الوطنية المصرية وإبداع أبنائها عبر العصور".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "يقدم المتحف رسالة للعالم بأن مصر قادرة على الحفاظ على إرثها الحضاري، وأن جهود أبنائها في إنشائه تسهم في إبراز مجد الوطن وتاريخه العريق".

وأشار أحمد محسن إلى أن افتتاح المتحف يمثل خطوة مهمة للنهوض بالسياحة المصرية، مؤكدًا: "المتحف الكبير سيسهم في جذب ملايين الزوار سنويًا، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية تجمع بين التاريخ والثقافة والمعرفة، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للشباب المصري".

وأكد نائب بني سويف أن المتحف يمثل نقطة انطلاق لمزيد من المشاريع المستقبلية لتوسيع عرض التراث المصري: "نأمل أن يكون المتحف مركزًا عالميًا للبحث والدراسة، ومزارًا سياحيًا يجمع بين التعليم والإلهام".



واختتم أحمد محسن قائلاً: "حفظ الله مصر وشعبها، وحفظ قائدها، ولتكن هذه النقلة الحضارية دافعًا لنا جميعًا لبناء مستقبل يليق بتاريخ هذه الأمة العظيمة".