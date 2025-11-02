برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة نهضة للعالم وتجسيد لقوة مصر الناعمة دوليا

أشاد النائب عبدالله حسن، عضو مجلس الشيوخ، بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل نقطة تحول مفصلية في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، ورسالة واضحة بأن مصر قادرة على الجمع بين عراقة الحضارة وعظمة الحاضر ورؤية المستقبل.

وقال حسن في تصريح صحفي له اليوم، إن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد مناسبة ثقافية، بل هو إعلان رسمي لولادة مصر الجديدة التي تسابق الزمن نحو التنمية والريادة، وتعيد صياغة دورها في قيادة المشهد الحضاري العالمي من جديد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحضور الدولي الرفيع من قادة وزعماء العالم، ومئات وسائل الإعلام التي نقلت الحدث إلى ملايين المشاهدين، يُعد شهادة عالمية على نجاح الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد الاعتبار لقوة مصر الناعمة وجعلها جزءًا من معادلة التنمية الشاملة.

وأوضح عبدالله حسن، أن المتحف المصري الكبير، يمثل نموذجًا للتكامل بين الإرادة السياسية والعلمية والثقافية، ليكون أكبر صرح حضاري في العالم يخلّد تاريخ مصر العريق في قالب معاصر يُبرز عظمة الإنسان المصري وقدرته على البناء والإبداع.

وأشار نائب الشيوخ، إلى أن هذا الافتتاح يفتح آفاقًا جديدة أمام السياحة المصرية، خاصة في ظل اهتمام العالم المتزايد بزيارة مصر عقب هذا الحدث التاريخي، مؤكدًا أن المتحف سيجعل من القاهرة والجيزة مقصدًا عالميًا للسياحة الثقافية والتاريخية.

وأضاف عبدالله حسن، أن المشروع سيسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن ترسيخ صورة مصر كوجهة آمنة ومشرقة تجمع بين الاستقرار والتنمية والتنوع الثقافي.

وأكد نائب البحر الاحمر. أن افتتاح المتحف المصري الكبير يرسل للعالم رسالة مفادها أن مصر لا تكتفي بصون تراثها بل تبني فوقه نهضة جديدة، موضحًا أن هذا الصرح العملاق يجسد فلسفة الجمهورية الجديدة في تحويل الإرث التاريخي إلى قوة إنتاجية ومعرفية وسياحية تخدم أهداف التنمية المستدامة.

واختتم النائب عبدالله حسن تصريحه قائلًا:"المتحف المصري الكبير ليس فقط متحفًا للحضارة، بل رمز لإرادة أمة لم تتوقف عن العطاء منذ فجر التاريخ. ومن خلال هذا الافتتاح، تعلن مصر أنها ماضية في طريقها بثقة نحو مستقبل يليق بتاريخها ومكانتها بين الأمم".