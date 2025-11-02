برشلونة يفوز بثلاثية على إلتشي في الدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة على نظيره إلتشي، بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 11 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثلاثية برشلونة عن طريق لامين يامال وفيران توريس وماركوس راشفورد في الدقائق 9، 11، 61.

فيما جاء هدف إلتشي في الدقيقة 41 عن طريق رافا فيسنتي.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، إيريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، فيران توريس.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني برصيد 25 نقطة.