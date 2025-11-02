قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضارتنا مصدر فخرنا.. أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس
وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة منتخب اليد المتوجه بفضية المونديال بالورود في المطار
محمد معيط: شريحة قرض مصر من صندوق النقد 2.4% مليار دولار
فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد
الزمالك يتفق مع حسن وليد قداح على العودة لمدة موسمين ونصف
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على بتروجت ويحقق الفوز بثنائية
أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة
عمره 3500 عام.. هولندا تعلن عزمها إعادة قطعة أثرية إلى مصر
حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل
جبروت إمرأة.. سيدة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها
حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي في المعادي
أحمد زايد: المتحف الكبير يعرض الحضارة المصرية ويقدم رسالة سلام للعالم
برشلونة يفوز بثلاثية على إلتشي في الدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة على نظيره إلتشي، بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 11 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثلاثية برشلونة عن طريق لامين يامال وفيران توريس وماركوس راشفورد في الدقائق 9، 11، 61.

فيما جاء هدف إلتشي في الدقيقة 41 عن طريق رافا فيسنتي.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، إيريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، فيران توريس.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

جانب من الفعاليات

جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة توعوية عن التنمر وسلبياته بكلية التمريض

وكيل أوقاف بني سويف وعميدة كلية الدراسات

وكيل وزارة أوقاف بنى سويف يبحث مع عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات آليات تنفيذ مبادرة "صحح مفاهيمك"

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد: انتظام توافد طلاب الثانوية العامة على مقرات المحاضرات العلمية

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

