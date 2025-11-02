قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة البلوجرانا لمواجهة إلتشي في إطار الجولة الحادية عشر بالدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة الثنائي روبيرت ليفاندوفسكي وداني أولمو.

جاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تشيزني، كوشين، إيدير ألير، بالدي، أراوخو، كوبارسي، جيرارد مارتن، كوندي، إريك، تشافي إسبارت، فيرمين، كاسادو، أولمو، دي يونج، بيرنال، درو، فيران، ليفاندوفسكي، لامين يامال، راشفورد وروني.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، فيما يأتي فريق إلتشي في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.