هاني أمان: المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود للنهوض بالصناعة الوطنية

فاز هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، بعضوية غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ليضيف صفحة جديدة إلى مسيرته الطويلة في دعم الصناعة الوطنية وتطوير منظومتها.

وأكد أمان، في تصريحات له عقب فوزه أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود للنهوض بالصناعة الوطنية وتوسيع قدراتها التصديرية، مشددًا على أهمية دعم سلاسل القيمة المحلية وتشجيع الاستثمارات التي تخلق فرص عمل وتحقق الأمن الغذائي لمصر.

تكامل بين الدولة والقطاع الخاص

كما عبّر عن تطلعه لأن تكون غرفة الصناعات الغذائية منبرًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، ومركزًا للتطوير والابتكار في مختلف مجالات الإنتاج، بما يواكب توجهات الجمهورية الجديدة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

ولهاني أمان، بصمة واضحة في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية محليًا وإقليميًا، ويتمتع به من رؤية استراتيجية تجمع بين الخبرة الإدارية العميقة وفهمه المتكامل لاحتياجات السوق والمستهلك.