أخبار البلد

عمره 3500 عام.. هولندا تعلن عزمها إعادة قطعة أثرية إلى مصر

محمد الاسكندرانى

أعلن ديك سخوف رئيس وزراء هولندا، عن إعتزام بلاده إعادة قطعة أثرية فرعونية إلى مصر ،هي رأس تمثال من أسرة الملك تحتمس الثالث عمره 3500 سنة.


أوضح ديك، كانت قد صودرت رأس التمثال في معرض فني بهولندا، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي احترامًا للتراث المصري العريق وللتعاون الثقافي بين البلدين

مصر تسترد قطعة أثرية من هولندا 

 

يذكر أن القطعة الأثرية التاريخية تمت مصادرتها من معرض فني في مدينة ماستريخت جنوب هولندا في عام 2022 بعد بلاغ من مجهول نبه السلطات إلى أصلها غير المشروع.


وتصور القطعة الأثرية مسؤولا كبيرا من عهد تحتمس الثالث (1479-1425 قبل الميلاد)، ويعتقد أنها سرقت وجرى تهريبها بشكل غير قانوني، قبل ظهورها في السوق العالمية لتجارة الأعمال الفنية.


قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، إن افتتاح المتحف المصري الكبير الذي تُعرض فيه قطع أثرية من تاريخ البلاد الغني الممتد لآلاف السنين، يُمثل تتويجًا لعملية بناء استمرت 20 عامًا، وهو إنجازٌ تاريخيٌّ بارزٌ لمصر ولحظةٌ تاريخيةٌ تُتيح فرصةً لتوسيع التبادل الثقافي فيما بيننا.

جاء ذلك في بيان لرئيس الوزراء الهولندي ، حول لقائه ونظيريه البلجيكي واللوكسمبورجي بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، وافتتاح المتحف المصري الكبير ووزعته سفارة هولندا بالقاهرة.

وأضاف شوف: " زرتُ مصر برفقة نظيريّ من دول البنلوكس، بارت دي ويفر ولوك فريدان" ، مشيرا إلى انه أعلن خلال المقابلة مع الرئيس السيسي، أن هولندا ستعيد إلى مصر تمثالًا نصفيًا حجريًا من سلالة تحتمس الثالث، وهو قطعة أثرية ثقافية تاريخية صودرت في معرض فني هولندي، مشيرا إلى أن المناقشات الواسعة تناولت جوانب مختلفة من العلاقات الثنائية بين دول البنلوكس ومصر، بما في ذلك المجال الثقافي فضلا عن تزايد الفظائع في السودان وضرورة تحرك المجتمع الدولي حيالها بخلاف تطورات أخرى في المنطقة، وخاصةً في غزة. 

