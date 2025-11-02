تطهير شبكات الصرف الصحى بقرى كفر سعد استعدادًا لفصل الشتاء

فى إطار تكليفات المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط للجهات المعنية خلال الاجتماعات التنسيقية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى، لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى بمركز كفر سعد، وذلك بتنفيذ عدد من الإجراءات بالاستعداد لفصل الشتاء لحين نهو العمل بمحطات رفع الصرف الصحي وتشغيلها ...

حيث تم تنفيذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بدايةً من منتصف أكتوبر الماضى وذلك بقرى الابرااهيمية القبلية والابراهيمية البحرية والسوالم والعباسية، وتستمر تلك الأعمال للاستعداد التام لفصل الشتاء.

جاء ذلك بالتنسيق بين وحدة حياة كريمة وإدارة المتابعة و شركة مياه الشرب والصرف الصحى و مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة و الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد