الغرف السياحية: نتوقع موسم شتوى قوى بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

قال حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، تشرف بالحضور فى حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، وكان حاجة مبهرة ومشرفة تليق باسم مصر ومتحف عظيم، موضحا أن الحدث سمع فى حجوزات السياحة الثقافية.

وأضاف حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية خلال مداخلة لبرنامج كلمة أخيرة الذى يقدمه الإعلامى أحمد سالم، على قناة ON، الدولة متقدمة هذا العام فى سياحة الشواطئ بالبحر الأحمر والساحل الشمالى، وأتوقع موسم شتوى قوى بعد افتتاح المتحف.



وأوضح حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن ما حدث أمس خلال افتتاح المتحف من دعاية سيتم استخدامها خلال الفترات المقبلة، مؤكدا أن المشغلين السياحيين العالمين الذين تربطنى بهم علاقة كانوا يتمنون حضور الحفل.

تابع حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، لدينا خطة طويلة الأجل بتقديم مميزات وحوافز لجذب مستثمرين لبناء فنادق على مستوى الجمهورية، وخطة قصيرة الأجل حيث ستقوم وزارة السياحة بترخيص بعض الشقق التى ستصلح تكون غرف فندقية وإيجاز تحويل المبانى لفنادق بدون مقابل، وسنكسر حاجز الـ 18 مليون سائح هذا العام.