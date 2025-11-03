قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

افتتاح المتحف الكبير لحظة تاريخية تؤكد قوة مصر الحضارية واقتصادها الصاعد

ولاء عبد الكريم


قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية فارقة تعيد التأكيد على مكانة مصر كقلب الحضارة الإنسانية وركيزة أساسية في تشكيل مستقبل السياحة والاقتصاد في المنطقة.

وأضاف فوزي أن هذا الافتتاح العالمي لا يقتصر على كونه حدثًا ثقافيًا ضخمًا، بل هو استثمار استراتيجي في قوة مصر الناعمة وقدرتها على تحويل التاريخ إلى محرك اقتصادي يفتح آفاقًا جديدة أمام السياحة المستدامة، والصناعات الثقافية، والفرص الاستثمارية المرتبطة بها.

وأشار إلى أن المتحف الكبير يجسد رؤية الدولة المصرية في الجمع بين الأصالة والتجديد، من خلال مشروع معماري ومعرفي هو الأضخم من نوعه في العالم، يعيد صياغة صورة مصر أمام العالم كمركز إشعاع حضاري واقتصادي وثقافي.

وأكد رئيس الجمعية أن هذا الحدث يعكس أيضًا استقرار مصر وثقة المجتمع الدولي في مسارها التنموي، ويعزز من تنافسيتها في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات متعددة، من السياحة إلى البنية التحتية والخدمات.

وقال فوزي  ان المتحف الكبير ليس فقط صرحًا للحضارة المصرية، بل رسالة من مصر إلى العالم بأن حاضرها يصنع تاريخًا جديدًا، يجمع بين القوة الاقتصادية والإرث الإنساني العريق.”

إفتتاح المتحف المتحف مصر الحضارية التاريخ قوة مصر الناعمة

