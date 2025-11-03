تعليم جنوب سيناء يكرم الفائزين في مبادرة "تقدر من غيرها" لمكافحة التدخين والإدمان

​كَرَّمَ عادل عتلم مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء عددًا من الأخصائيين النفسيين الفائزين في مبادرة "تقدر من غيرها"؛ الهادفة إلى مكافحة التدخين والإدمان بين الطلاب داخل المدارس، ونشر ثقافة الوعي الصحي.



​وجاء هذا التكريم في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء على دعم المبادرات التربوية والصحية التي تستهدف بناء جيل واعٍ، وقادر على مواجهة التحديات.

​طالب مدير المديرية باستمرار مثل هذه المبادرات الهادفة التي تساند الدولة في حماية النشء، وتنمية وعيهم، ونشر القيم والسلوكيات الحميدة، ونبذ القيم السلبية التي تضر الفرد والمجتمع.

​أقيم التكريم بمقر مكتب مدير المديرية في العاصمة طور سيناء، وحضرته راندا محمود جمعة، الموجه العام للتربية النفسية بالمديرية، حيث مُنحت شهادات التقدير إلى الفائزين الثلاثة:

​مروة عبد السلام جاد: الأخصائي النفسي بمدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية المركز الأول

​حكمت زكريا الزعفراني: الأخصائي النفسي بمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية المركز الثاني

​شيماء عز الدين بغدادي: الأخصائي النفسي بمدرسة الزهور الابتدائية المركز الثالث

​من جانبها، أشادت راندا جمعة الموجه العام للتربية النفسية بجهود الأخصائيين النفسيين في تنفيذ المبادرة بنجاح، مؤكدةً دورهم الحيوي في التوعية بخطورة التدخين والإدمان على الصحة النفسية والجسدية للطلاب. و أضافت أن المدرسة هي حجر الأساس في غرس السلوكيات ، وبناء الشخصية المتوازنة.

