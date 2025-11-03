محافظ الإسماعيلية يتابع جهود حملات إزالة أماكن النباشين

قامت وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة والوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية والوحدة المحلية لقرية نفيشة، اليوم الأحد بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بحي ثالث مدينة الإسماعيلية وقرية نفيشة وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير وحدة تنظيم المخلفات، والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ونائبي حي ثالث وقرية نفيشة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

وأوضحت المهندسة أميمة حفني محمد مدير وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة قامت بالمرور على عدة مناطق منها المنطقة المحيطة بنادي الكهرباء ومنطقة الأندية والمرحلة الخامسة متطور، طريق الكاكولا، حي المروة، شارع شبين، المنطقة خلف إدارة المرور، وطريق نفيشة (أول طريق الإسماعيلية السويس)، وكوبري السويسية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٨ محاضر للنباشين، طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

مشيرة إلى أن الحملة قامت بالمرور على مصانع كبس المخلفات بقرية نفيشة؛ للتأكد من عدم تراكم المخلفات والاطلاع على سجل المخلفات وتطبيق قانون ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ وتم تحرير محضرين للمصنعين.

كما قامت الحملة بالمرور على عدد من المخازن بقرية نفيشة، وتم تحرير محضرين لمخزنين بدون ترخيص وقد قامت الوحدة المحلية للقرية بإصدار قرار بالغلق الإداري للمخزنين.

هذا وتواصل الحملة أعمالها في محافظة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم.