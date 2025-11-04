قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025: تحمل مسئوليات حاسمة

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

 تحتاج إلى تحمل مسؤوليات حاسمة، ستواجه أيضًا انتقادات تتعلق بالإنتاجية. قد ينتقدك زميل عمل أو مسؤول كبير في العمل في اجتماع. مع ذلك، لا تردّ على هذا، لأن رد فعلك سيزيد الأمور سوءًا. من يطمح إلى الانتقال إلى بلد أجنبي للعمل سيحظى بنتائج إيجابية. يمكن لمن يسعى لاجتياز الامتحانات التنافسية أن يكون واثقًا من نتائجه

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

كن حذرًا عند التعامل مع العملاء، وخاصةً الأجانب. سيحظى العاملون في مجالات المصارف والتمويل والتأمين والمحاسبة والمبيعات بفرصٍ عديدة للنمو. اليوم أيضًا وقتٌ مناسب لإطلاق مشروعٍ مهني أو طرح سياساتٍ جديدة في المكتب.. 

برج الميزان اليوم عاطفيًا

 قد تظهر بعض المشاكل البسيطة في النصف الثاني من اليوم بسبب غرورك، قد تشعر أيضًا بأن الحبيب عنيد، مما قد يُسبب لك بعض التوتر. اهدأ مع الحبيب وأقنعه بهدوء. من الضروري أن تُظهر موقفًا ناضجًا في العلاقة. ستشهد بعض العلاقات العاطفية اليوم توطيدًا للعلاقة.

برج الميزان اليوم صحيًا

 قد تُصاب بمشاكل في الصدر، بينما قد تشتكي النساء أيضًا من أمراض العظام. قد تقع حوادث خطيرة، لذا عليك توخي الحذر أثناء القيادة أو المشاركة في رياضات المغامرات. تجنب الألعاب الخطرة تمامًا اليوم لا ترفع أشياء ثقيلة اليوم.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

 قد ينتقدك زميل عمل أو مسؤول كبير في العمل في اجتماع، مع ذلك، لا تردّ على هذا، لأن رد فعلك سيزيد الأمور سوءًا. من يطمح إلى الانتقال إلى بلد أجنبي للعمل سيحظى بنتائج إيجابية. 

برج الميزان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الميزان وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

صناع فيلم المنبر

الفنان ميدو عادل: قدمت شخصية جديدة في فيلم المنبر وفخور بالمشاركة في هذا العمل السينمائي

صناع فيلم المنبر

عمر السعيد: فيلم المنبر يبرز دور مؤسسة الأزهر بشكل جديد وعصري وهذا ما شجعني لخوض التجربة

أحمد الشرع

بعد حديث الشرع عن مصر... نشأت الديهي يوجه رسالة شديدة اللهجة

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد