لجنة الأمن القومي بالكنيست تقر مشروع قانون إعـ.دام الأسرى الفلسطينيين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن لجنة الأمن القومي بالكنيست تقر مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بقاء 8 جثث لمحتجزين في قطاع غزة، و ذلك بعد الاعلان عن استلام 3 جثث و الكشف عن هوياتهم.

وكشف مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي عن هوية الجثث الثلاث التي سلمتها "كتائب القسام" لقوات الجيش.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه تم التعرف على هوية الجثث وهي تعود للأسرى العقيد آساف حمامي، والرقيب أول عوز دانيئيل، والنقيب عومر ماكسيم ناؤترا، وذلك بعد إجراء اختبارات في المركز الوطني للطب الشرعي.

وأوضح البيان أن "العقيد حمامي الذي كان قائدا للواء الجنوبي في فرقة غزة، سقط أثناء قتاله في كيبوتس نيريم صباح يوم السابع من أكتوبر 2023. أما النقيب ناؤترا، سقط خلال معركة الدفاع عن بلدات غلاف غزة صباح يوم السابع من أكتوبر 2023، والرقيب أول دانيئيل، فقد سقط خلال معركة الدفاع عن بلدات غلاف غزة صباح يوم السابع من أكتوبر 2023. وقد اختطفت حماس الجثث الثلاث".



وأضاف البيان: "تشارك حكومة إسرائيل حزن عميق لعائلات حمامي ونوطرة ودانيال وجميع عائلات المختطفين الذين سقطوا"، مؤكدا أن "الحكومة ودولة إسرائيل بأكملها مصممون وملتزمون ويعملون بلا كلل لإعادة جميع المختطفين حتى يحصلون على دفن لائق في بلادهم".